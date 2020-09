Jogador do Flamengo testa positivo para a covid-19 e não joga contra o Bahia

O nome não foi revelado pela diretoria. - (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo terá mais um desfalque para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, após adotar protocolo de saúde contra o novo coronavírus e realizar exames rotineiros em seus atletas, o clube comunicou que um jogador do elenco deu positivo para a doença e está afastado. O nome não foi revelado pela diretoria.

"Em testes realizados para o jogo desta quarta-feira (02.09), um atleta testou positivo, foi prontamente afastado e colocado em quarentena. #CRF", informou o Flamengo em um breve comunicado oficial através das redes sociais.

O técnico espanhol Domènec Torrent já contava com outros dois desfalques para o duelo desta quarta-feira. O goleiro Diego Alves, com uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, e o atacante Bruno Henrique, com edema ósseo no joelho direito, não jogarão contra o Bahia. Este último, além da contusão, já seria ausência por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Santos, no último domingo.

O centroavante Gabriel Barbosa, por outro lado, havia sido substituído no jogo em Santos com suspeita de ter sofrido entorse no tornozelo, mas na reapresentação do time, na segunda-feira, não apresentou dores e deve ser titular contra o Bahia.

Assim como outros clubes do futebol brasileiro, o Flamengo sofreu os impactos da covid-19 desde o início da pandemia. Em maio, o clube perdeu o massagista Jorginho, aos 68 anos. Nos exames do início do mesmo mês, foram 38 testes positivos, sendo três de jogadores. Após longo período sem novas manifestações, mais um atleta, o lateral-direito João Lucas, foi afastado antes da decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.