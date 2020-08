João Lucas sofre lesão na coxa e deve levar Flamengo a improvisar na lateral

O técnico Domènec Torrent terá problemas para escalar a lateral direita do Flamengo no clássico contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Exames apontaram que João Lucas sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda no empate por 1 a 1 com o Grêmio, quarta-feira. Ele iniciou tratamento, mas não terá condições de atuar no fim de semana.

João Lucas assumiu a titularidade da posição no Flamengo após Rafinha deixar o clube, se transferindo ao Olympiacos. O outro lateral-direito à disposição do treinador é Matheusinho, recentemente promovido da equipe de juniores.

Diante do Grêmio, porém, Domènec optou por improvisar o volante Renê na lateral direita após o titular se contundir na última quarta-feira, durante o segundo tempo. E isso deverá se repetir no fim de semana.

Antes mesmo da lesão de João Lucas, o Flamengo havia anunciado a contratação do lateral chileno Mauricio Isla, que assinou compromisso até o fim de 2022. Ele deverá chegar ao Rio no próximo sábado e depois precisará ter seu vínculo regularizado para ficar à disposição do treinador. Mas a inatividade pode atrapalhar o seu aproveitamento, pois ele atuou pela última vez, pelo Fenerbahçe, em março. O clube decidiu que o chileno, de 32 anos, vestirá a camisa de número 44.

Com as opções escassas para a posição, o Flamengo está em busca de outro reforço para a posição, sendo que Guga, do Atlético Mineiro, é o nome preferido pela diretoria.