Jemerson diz que Corinthians superou goleada: 'Não vamos cometer os mesmos erros' - (Foto: Reprodução/ Futebol Interior)

Dois dias após levar 4 a 0 do Palmeiras, o zagueiro Jemerson garantiu que o Corinthians precisou de poucas horas para digerir e superar a dura derrota sofrida na segunda-feira, pelo Brasileirão. Para o defensor, o time alvinegro aprendeu com os erros cometidos no clássico para não repeti-los nas próximas rodadas, a começar pelo jogo contra o Sport, na quinta-feira, na Neo Química Arena.

"Tem que saber assimilar, na vida nem sempre são flores, tem espinhos", disse o jogador. "Sentamos logo em seguida, quando terminou o jogo. Todo mundo ficou triste, chateado. O que a gente treinou no dia anterior do jogo não fizemos no decorrer da partida. Então isso acabou. Quando você enfrenta um adversário de qualidade, você treina alguma coisa e não faz, acaba acontecendo erros coletivos. Foi o que aconteceu", disse Jemerson, nesta quarta.

Em uma rápida avaliação do clássico, ele lamentou pela postura do time em campo. "Não imprimimos o ritmo que vínhamos fazendo nos outros jogos, sem deixar as outras equipes jogarem. Esperamos e deixamos o Palmeiras jogar. Sabíamos que eles tinham atacantes rápidos e aproveitaram os vacilos que a gente teve. Agora é aprender com isso e não errar nos próximo jogos."

O defensor lembrou que o Corinthians já superou outros momentos difíceis na temporada. "Antes de eu chegar, a gente passou por um momento difícil e revertemos isso. Foi complicado. Não podemos esquecer a fase que tivemos, de vitórias, jogos invictos. No futebol tem muito isso, a gente leva uma pancada hoje e amanhã você pode conseguir se levantar e reverter a situação. A gente já conseguiu", comentou.

"Ninguém está feliz com o resultado, todo mundo achava que seria diferente, e aconteceu. Não podemos ficar pensando no passado. A gente tem que aprender com o passado e não cometer os mesmos erros, seguir em frente, saber que contra o Sport também vai ser difícil. É ir pra cima, com a gente vinha fazendo nos outros jogos, e conseguir a vitória."

Nesta quarta, o Corinthians fez o último treino antes da partida contra o Sport, pela 31ª rodada. O técnico Vagner Mancini comandou trabalho tático com a equipe titular e deu atenção especial às jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

Depois da atividade, os jogadores foram liberados para almoçar com seus familiares. Eles vão se reapresentar ao time no fim desta tarde para dar início à concentração, no CT.

Para o duelo desta quinta, Mancini tem ao menos duas baixas garantidas: o zagueiro Gil e o volante Gabriel, que vão cumprir suspensão. Já o meia Otero será desfalque porque ainda cumpre quarentena após ter testado positivo para a covid-19.