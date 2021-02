Jazz supera Bucks, ganha a 6ª seguida e segue na liderança da Conferência Oeste

O Utah Jazz continua embalado e na liderança da Conferência Oeste da NBA. Na rodada de sexta-feira, o time de Salt Lake City derrotou o Milwaukee Bucks por 129 a 115, em casa, assegurando o sexto triunfo consecutivo. A equipe soma 21 vitórias em 26 duelos na temporada 2020/2021.

Rudy Gobert brilhou pelo Jazz com 27 pontos e 12 rebotes. Joe Ingles também anotou 27 pontos e Donovan Mitchell fez 26. O grego Giannis Antetokounmpo brilhou com 29 pontos e 15 rebotes para os Bucks, hoje na vice-liderança do Leste com 16 triunfos e 10 derrotas.

No confronto, o desempenho do Jazz no segundo quarto fez a diferença. O time venceu o período por 34 a 21 e foi ao intervalo vencendo por 69 a 52. Também pesou contra os Bucks o início ruim de jogo de Antetokounmpo, que só marcou dois pontos no primeiro tempo.

O triunfo foi ainda mais importante para o Jazz porque o Los Angeles Lakers, o seu maior rival na briga pela liderança da Conferência Oeste, também venceu na rodada de sexta. Atuando em casa, superou um início irregular para vencer o Memphis Grizzlies por 115 a 105. Soma os mesmos 21 triunfos do time de Salt Lake City, mas perdeu uma vez a mais - 6.

Fora do duelo anterior, com o Oklahoma City Thunder, Anthony Davis fez seu retorno aos Lakers e brilhou com 35 pontos e 8 rebotes. LeBron James ficou próximo de anotar um "triple-double", tendo 28 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, Kyle Kuzma somou 20 pontos e 10 rebotes, com Montrezl Hell marcando 14.

Já pelos Grizzlies, Grayson Allen fez 23 pontos, Ja Morant somou 22 pontos e 10 assistências e Jonas Valanciunas registrou 22 pontos e 8 rebotes. O time do Tennessee é o 11.º colocado do Oeste com 10 triunfos em 21 partidas.

Os Lakers tiveram um péssimo início de jogo, tendo anotado apenas 2 pontos nos 6 primeiros minutos, o que o levou a chegar a ter uma desvantagem de 20. Mas a equipe foi reagindo e tirando a diferença, até sacramentar a virada no placar no terceiro quarto, que fechou ganhando por 87 a 82. Depois, o time de Los Angeles conquistou o sétimo triunfo consecutivo.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 120 x 114 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 91 x 109 New York Knicks

Atlanta Hawks 114 x 125 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 143 x 130 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 106 x 125 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 102 x 108 Detroit Pistons

Denver Nuggets 97 x 95 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 129 x 115 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 115 x 105 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 129 x 110 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 112 x 123 Orlando Magic

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Houston Rockets

Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Miami Heat