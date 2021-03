Ituano segura pressão do São Bento, vence e mantém campanha 100% no Paulistão

Ituano - Foto: Divulgação/Assessoria

No duelo que abriu as disputas de quinta-feira da segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Ituano fez jus ao fator casa para se manter com 100% de aproveitamento neste início de Estadual. No estádio Novelli Júnior, o time de Itu recebeu e venceu o São Bento por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira. De pênalti, Iago Dias marcou o único gol da partida, no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Ituano fica isolado na primeira colocação do Grupo C, com seis pontos. De quebra, mantém o tabu de oito anos sem derrota diante do São Bento. O seu ataque marcou quatro gols e sua defesa não levou nenhum. Já o time sorocabano conheceu a sua segunda derrota no Paulistão e está na lanterna do Grupo B.

A partida começou bastante equilibrada, mas aos poucos o Ituano passou a ter mais posse de bola e criar as melhores chances para abrir o placar. Logo aos nove minutos, Fellipe Soutto cobrou falta com perigo e obrigou o goleiro Luiz Daniel a se esticar todo para fazer a defesa.

A resposta do São Bento também veio em uma bola parada. Aos 23 minutos, após uma cobrança de escanteio, Geovane Itinga apareceu entre os zagueiros e desviou de cabeça. Ligado no lance, o goleiro Edson conseguiu defender com a ponta dos dedos.

Mesmo assim, o placar só foi sair do zero nos acréscimos. Aos 47, o zagueiro Dirceu acabou colocando a mão na bola, cometendo pênalti. Depois da confirmação pelo VAR, Iago Dias foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no canto oposto de Luiz Daniel. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o São Bento passou a fazer pressão em busca do empate e criou a primeira boa chance aos sete minutos. Depois de uma cobrança de falta de Daniel Costa, Victor Guilherme apenas resvalou na bola dando uma casquinha e mandou a bola rente a trave do goleiro Edson, que só olhou a bola sair. Fechado atrás, o Ituano tentava responder em contra-ataques rápidos.

Tanto que os donos da casa ficaram bem próximos de ampliar o placar aos 40 minutos. Após um cruzamento na área, Léo Santos testou firme no travessão. Ligado no lance, porém, o árbitro viu impedimento e invalidou a jogada. Até por conta disso, a partida terminou mesmo com a vitória do Ituano por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo em momentos distintos. Enquanto o Ituano recebe o Mirassol, no próximo domingo (07), às 11h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Paulistão, o São Bento 'ganha uma folga' e encarar o Guarani, no dia 13, em Campinas, pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 x 0 SÃO BENTO

ITUANO - Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Bruno Lima (Tárik), Fellipe Soutto e Fernando Medeiros (Roni); Fernandinho (Kadu Barone), Iago Dias (Branquinho) e Bruno Lopes (Victor Rangel). Técnico: Vinícius Bergantin.

SÃO BENTO - Luiz Daniel; Victor Guilherme, Dirceu, Marcão e Julinho (Pablo); Fábio Bahia, Escobar (Alan Dias) e Daniel Costa (Mateus Santos); Diego Tavares (Italo), Leilson (Ruan) e Geovane Itinga. Técnico: Edson Vieira.

GOL - Iago Dias (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Italo (São Bento).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).