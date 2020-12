Ítalo Ferreira, Medina, Miguel Pupo e Jadson André vão às oitavas do Pipe Masters

Paralisada por quase uma semana em função de casos de coronavírus entre membros da organização, a etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe foi retomada nesta quinta-feira. E o Brasil colocou Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Miguel Pupo e Jadson André nas oitavas de final do Pipe Masters, que abre a temporada 2021.

Atual campeão mundial, Italo encarou na terceira fase o havaiano Sebastian Zietz. E o derrotou por 10,16 a 2,06. Seu adversário nas oitavas de final vai ser o australiano Ryan Callinan, que na fase anterior passou pelo brasileiro Yago Dora por 7,73 a 6,67.

Medina, dono de dois títulos mundiais, superou por 11,83 a 6,34 o australiano Morgan Cibilic. Seu rival nas oitavas de final será o australiano Jack Freestone. Miguel Pupo, por sua vez, se classificou ao ganhar a bateria contra o norte-americano Kolohe Andino por 10,47 a 7,70. O francês Jeremy Flores será o seu oponente nas oitavas de final.

Jadson André derrotou o francês Michel Bourez por 9,66 a 4,33. E duelará nas oitavas de final com o japonês Kanoa Igarashi, que fez 10 a 9 no também brasileiro Deivid Silva na terceira fase.

ELIMINADOS NAS OITAVAS - Peterson Crisanto teve um dia agitado no Havaí. Com 4,87, derrotou o norte-americano Conner Coffin (2,93) e o italiano Leonardo Fioravanti (4,50) na repescagem. Depois, se garantiu nas oitavas ao ganhar a sua bateria contra o americano Griffin Colapinto por 9,10 a 4,33. Só que aí perdeu no reencontro dom Fioravanti por 10,33 a 6,73.

Caio Ibelli também foi às oitavas de final ao derrotar o australiano Wade Carmichael por 9,30 a 5,57. Mas acabou sendo superado pelo sul-africano Jordy Smith por 11,67 a 7,43.

OUTRAS QUEDAS - Fioravanti ainda foi o algoz de Filipe Toledo na terceira fase, na qual Yago Dora e Deivid Silva também deixaram a disputa. Já Alex Ribeiro e Adriano de Souza, o Mineirinho, foram eliminados do Pipe Masters na repescagem.