Italo Ferreira e Silvana Lima vencem torneio de exibição de surfe em Ubatuba

Italo Ferreira foi o campeão do evento de surfe Onda do Bem, realizado na noite desta sexta-feira em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. No feminino, Silvana Lima terminou com a melhor somatória. O evento também contou com o torneio por equipes, misturando surfistas e celebridades, e o grupo liderado por Yago Dora ganhou.

Na competição masculina, Italo Ferreira derrotou na final Yago Dora, Miguel Pupo e Jadson André. Quem começou melhor foi Yago, com notas 9,33 e 5,30. Porém, Italo conseguiu ondas de 6,97 e 6,67, terminando com a melhor somatória.

O evento ainda contou com Adriano de Souza (o Mineirinho), Alex Ribeiro, Peterson Crisanto, Deivid Silva, Wiggolly Dantas, que caíram antes da final. Foram três fases: primeira rodada, semifinais e a grande final.

Entre as mulheres, Silvana Lima conseguiu somatório de 9,27 e derrotou Chloé Calmon, Karol Ribeiro, Julia Duarte e Julia Santos.

O Onda do Bem também contou com a competição entre grupos. O time Rio, liderado por Yago Dora, venceu. Fizeram parte da equipe Mineirinho, Julia Duarte e os atores Paulinho Vilhena e Dani Suzuki. Já o grupo Pipeline, comandado por Italo Ferreira, teve punição de três pontos por não estar com todos os competidores nos boxes.

O Onda do Bem foi a primeira competição de surfe no Brasil depois do início da pandemia do novo coronavírus. A pandemia fez com que a WSL (Liga Mundial de Surfe) cancelasse todos os eventos que já tinha marcado no calendário da temporada.

Aos poucos, as atividades esportivas estão retornando e a entidade decidiu criar o WSL Countdown, uma contagem regressiva para o início das competições no fim do ano. Uma série de torneios regionais vêm sendo realizados, como se fosse uma pré-temporada do surfe.