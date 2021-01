Irving e Harden comandam ataque de 147 pontos e Nets arrasam o Thunder na NBA

O Brooklyn Nets conquistou a quarta vitória seguida na NBA ao derrotar o Oklahoma City Thunder por 147 a 125 - (Foto: Sue Ogrocki/AP)

Com ataque arrasador comandado por James Harden e Kyrie Irving, o Brooklyn Nets conquistou a quarta vitória seguida na NBA ao derrotar o Oklahoma City Thunder por 147 a 125 fora de casa. O "Barba" e o armador foram os grandes protagonistas do triunfo do time de Nova York, que não contou com Kevin Durant, preservado.

Kyrie Irving anotou 25 pontos, cinco rebotes e sete assistências, enquanto que James Harden conseguiu um "triple-double" de 25 pontos, 10 rebotes e 11 assistências para o vice-líder da Conferência Leste, que também contou com a colaboração dos coadjuvantes Joe Harris e Bruce Brown, com 20 e 19 pontos, respectivamente. O Oklahoma City Thunder aparece apenas na 11ª colocação do Oeste.

Com os 147 pontos, a equipe comandada por Steve Nash igualou o recorde da franquia em uma partida sem prorrogação. O time de Nova York registrou incrível aproveitamento de 57% dos seus arremessos de quadra, 42% da linha dos três pontos, foi soberano nos rebotes (50 a 36) e acertou 33 assistências. Shai Gilgeous-Alexander e Theo Maledon foram os destaques da franquia de Oklahoma, com 24 pontos cada.

À frente dos Nets, na liderança do Leste, está o Philadelphia 76ers, que emplacou o 14º triunfo na liga ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 118 a 94. Joel Embiid estava inspirado e capitaneou os Sixers. O pivô foi o cestinha da partida e ainda saiu do confronto com um "double-double" de 37 pontos e 11 rebotes. Tobias Harris também se destacou e anotou 17 pontos e 11 rebotes. Já a equipe de Minneapolis não consegue reagir na temporada e amarga a lanterna da Conferência Oeste com 14 derrotas e apenas quatro vitórias.

O líder do Oeste é o Utah Jazz, que vem fazendo uma campanha impressionante na NBA. A franquia de Salt Lake City venceu o Dallas Mavericks por 120 a 101 e engatou a 11ª vitória seguida na temporada, sendo 15 no total.

O ala croata Bojan Bogdanovic foi o grande nome da noite ao sair de quadra como o cestinha da partida com 32 pontos. Mike Conley acompanhou o companheiro e anotou 22 pontos no confronto e o francês Rudy Gobert alcançou um "double-double" na noite desta sexta-feira de 17 pontos e 12 rebotes.

Em New Orleans, os Pelicans recorreram ao quarteto inspirado formado por Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram e Zion Williamson para ofuscar o astro grego Giannis Antetokounmpo, que saiu de quadra com 38 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, duas roubadas de bola e dois tocos, e derrotar o Milwaukee Bucks por 131 a 126.

Juntos, os quatro foram responsáveis por 101 pontos no resultado positivo. Ingram fez 28, Ball marcou 27 (com sete bolas de três e oito assistências) e Zion e Bledsoe saíram de quadra com 21 e 25 pontos, respectivamente. Apesar do revés, os Bucks estão bem colocados e aparecem na terceira colocação do Leste, enquanto que os Pelicans estão no penúltimo lugar do Oeste.

Vice-líder do Oeste, o Los Angeles Clippers manteve o bom ritmo na temporada regular da NBA e despachou o Orlando Magic por 116 a 90 fora de casa. A franquia da Califórnia viu Paul George brilhar e ser o cestinha do confronto com 26 pontos. Kawhi Leonard esteve no mesmo nível do companheiro e registrou 24 pontos na noite desta sexta. A equipe da Flórida é a 11ª colocada da Conferência Leste.

Veja os outros resultados dos jogos de sexta da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 105 Indiana Pacers

Washington Wizards 100 x 116 Atlanta Hawks

New York Knicks 102 x 81 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 124 x 126 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 119 x 109 Denver Nuggets

Confira a rodada de sábado da NBA:

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Miami Heat x Sacramento Kings

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Detroit Pistons