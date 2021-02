Irregular, seleção brasileira derrota o Canadá, por 2 a 0, em Orlando

Com uma atuação bastante irregular, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou o Canadá, nesta quarta-feira, por 2 0, em Orlando, na partida válida pela terceira e última rodada da She Believes Cup, torneio encarado como uma preparação para a Olimpíada de Tóquio.

O Brasil terminou o torneio com duas vitórias e uma derrota. Goleou a Argentina na estreia, por 4 a 1, e no último domingo perdeu para os Estados Unidos por 2 a 0.

O primeiro tempo foi marcado pelo bom desempenho da equipe brasileira, com destaque para Adriana e Debinha. Em jogada das duas, após falha da zaga canadense na saída de bola, o Brasil abriu o placar, aos 14 minutos. O gol de Debinha foi o 12º da atleta desde que a sueca Pia Sundhage assumiu o comando do selecionado.

Aos 38, em novo erro canadense, Júlia Bianchi marcou o segundo, ao acertar um belo chute de cobertura. A primeira etapa só não foi melhor por causa das duas falhas na saída de bola da goleira Bárbara.

No segundo tempo o Brasil esteve irreconhecível. Além de praticamente não chegar na área adversária, ainda sofreu pressão durante os 45 minutos. Com bela atuação de Leon e Beckie, as canadenses criaram pelo menos cinco boas chances e só não marcaram ao menos um gol porque Bruna Benites salvou em cima da linha.