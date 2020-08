Irredutível, Barcelona faz jogo duro e não quer negociar a saída de Lionel Messi

O argentino havia anunciado sua intenção de sair, enviando ao clube um burofax, um documento certificado semelhante a um telegrama. - (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona é irredutível em sua intenção de manter Lionel Messi, que comunicou ao clube catalão no início desta semana que não quer ficar. A diretoria não está disposta a permitir que o craque argentino saia antes que seu contrato termine no ano que vem.

No início desta semana, Messi disse que queria invocar uma cláusula contratual que lhe permitisse sair no final da temporada passada, encerrada recentemente. Mas o clube considera que a cláusula já havia expirado.

Uma longa batalha judicial deve acontecer, já que se espera que o jogador de 33 anos defenda que a cláusula era válida até o final da temporada, que foi adiada por causa da pandemia do coronavírus.

O Barcelona não está disposto a desistir do jogador e deixá-lo sair de graça. O contrato de Messi, que termina em junho de 2021, tem uma cláusula de rescisão estipulada em 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões). Ele está no clube há quase duas décadas e mudou o patamar da equipe, com mais de 30 títulos e inúmeros prêmios e recordes individuais.

A imprensa espanhola informou que Messi e sua equipe entraram em contato com o clube no final desta semana para tentar discutir sua situação. O argentino havia anunciado sua intenção de sair, enviando ao clube um burofax, um documento certificado semelhante a um telegrama.

O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, teria tentado se encontrar com o jogador depois que sua decisão de sair foi anunciada. Mais tarde, o dirigente assegurou que estava disposto a renunciar se fosse necessário para que Messi ficasse, e o camisa 10 admitisse que a presença do presidente no clube era o motivo pelo qual ele queria sair.

Messi teria conversado com o novo técnico Ronald Koeman antes de tomar sua decisão de sair. Discreto, especialmente em questões particulares, o astro do Barcelona não fala publicamente desde a embaraçosa goleada sofrida por 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, em 14 de agosto, uma das piores derrotas da carreira do jogador e da história do clube da Catalunha.

Ele foi franco contra algumas das decisões do clube nesta temporada, a primeira sem título desde a temporada 2007/2008. A rádio espanhola SER noticiou no sábado que o Barcelona estava encerrando o contrato com seu atual escritório de advocacia porque este também presta serviços para Messi.

Os jogadores devem retornar das férias neste domingo para se submeter a testes de coronavírus. Os atletas voltarão aos treinamentos na segunda-feira. A próxima temporada do Campeonato Espanhol está marcada para começar no segundo fim de semana de setembro.