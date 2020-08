Internazionale e Manchester United estão nas quartas de final da Liga Europa

Internazionale e Manchester United confirmaram suas presenças nas quartas de final da Liga Europa, nesta quarta-feira, após eliminarem, respectivamente, Getafe e LASK. Enquanto os ingleses não tiveram grandes problemas frente aos austríacos, os italianos suaram bastante diante dos espanhóis.

Jogando no Giuseppe Meazza, em Milão, a Inter viu o Getafe, que precisava descontar a derrota em casa no primeiro jogo por 1 a 0, pressionar nos primeiros minutos e forçar o goleiro Handanovic a fazer boas defesas. As melhores chances da equipe italiana surgiram nos contra-ataques, mas Lautaro Martinez não apresentou precisão nas finalizações.

Aos 33 minutos, Lukaku soube proteger a bola com o corpo e bateu cruzado para abrir o placar. Com isso, o jogo ficou ainda mais aberto e as equipes conseguiram criar boas oportunidades, mas que acabaram desperdiçadas.

Aos 31 da etapa final, Jorge Molina teve a chance de empatar a partida, mas bateu para a fora uma penalidade máxima. O erro desmotivou a equipe espanhola, que diminuiu o ritmo e afrouxou a marcação. A Inter aproveitou e fez o segundo, com Eriksen, aos 38 minutos, após falha da zaga.

Em Manchester, o United entrou em campo com uma vantagem de 5 a 0 obtida na Áustria no primeiro duelo. Diante da fragilidade do adversário, os ingleses jogaram em ritmo de treino a primeira etapa.

No segundo tempo, levaram um susto, quando Philipp Wiesinger fez o gol dos visitantes, aos dez minutos. Mas bastou os comandados de Solskjaer aumentarem um pouco o ritmo para que a virada fosse obtida, com gols de Jesse Lingard e Anthony Martial.

Outros dois jogos foram disputados. Mesmo sem torcida, o Copenhague fez uso do fator campo para reverter a derrota na Turquia no primeiro jogo (0 a 1) e marcou 3 a 0 no Istambul, com gols de Wind (2) e Falk.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk, que havia vencido na Alemanha por 2 a 1, ratificou sua vaga, ao também marcar 3 a 0 no Wolfsburg, com dois gols do brasileiro Junior Moraes. O outro foi de Solomon.

A Liga Europa continua nesta quinta-feira com mais quatro jogos: Bayer Leverkusen x Rangers, Sevilla x Roma, Basel x Eintracht Frankfurt e Wolverhampton Wanderers x Olympiacos.