Inter de Milao bate Cagliari de virada com 3 gols no fim e encosta no Milan

Jogadores do Inter de Milão - (Foto: Matteo Bazzi/ EFE)

A Inter de Milão "acordou" no final da partida diante do Cagliari e derrotou o adversário de virada, com três gols marcados nos últimos minutos no duelo deste domingo. Com isso, a equipe retomou a vice-liderança e se aproximou do líder Milan na tabela de classificação do Campeonato Italiano.

A vitória fora de casa, na Sardenha, foi a quarta seguida no campeonato e deixa a Inter na segunda colocação, com 24 pontos, a dois do Milan, que, no entanto, ainda entra em campo neste domingo diante do Parma e pode voltar a abrir cinco pontos de diferença na primeira colocação. O Cagliari é o 12º colocado, com 12 pontos.

A Inter vive ótima fase na liga italiana, só perdeu um jogo na competição, justamente para o arquirrival Milan e triunfou cinco vezes nas últimas sete partidas. No entanto, a equipe milanista vem eliminação na primeira fase da Liga dos Campeões. Terminou em último do Grupo B, ficando fora até mesmo da Liga Europa, e precisava dar um resposta ao seu torcedor.

Embora tenha dominado boa parte da partida, a Inter não teve vida fácil diante do Cagliari. O time do técnico Antonio Conte controlou as ações, teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo e saiu atrás no placar. Aos 42 minutos, Riccardo Sottil abriu o marcador para os anfitriões.

O cenário mudou a partir da metade da segunda etapa. O Cagliari teve espaço nos contra-ataques para ampliar, mas não aproveitou e viu a Inter empatar, virar o jogo e selar o triunfo em poucos minutos. O empate veio com o meio-campista Barella aos 32 minutos. Aos 39, o lateral D'Ambrosio marcou o gol da virada.

Nos acréscimos, o goleiro do Cagliari foi para a área, no desespero, tentar o gol de empate em cobrança de escanteio, e deixou a meta livre. A zaga da Inter afastou o perigo e a bola caiu nos pés de Lukaku, que disparou, driblou um marcador, e rolou para o gol sem goleiro para ampliar e definir o resultado na Sardenha.