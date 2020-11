Inscrições para 2ª Etapa de Beach Tennis em MS estão abertas para 14 categorias

Neste ano foi realizada a primeira edição em março no município de Bonito, e as outras foram canceladas devido a pandemia da Covid-19 - (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a 2ª Etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis. Na segunda fase, serão 14 categorias em disputa. Neste ano foi realizada a primeira edição em março no município de Bonito, e as outras foram canceladas devido a pandemia da Covid-19.

No tempo em que ficou com as atividades paralisadas, a Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul realizou o torneio virtual e o levantamento dos points em Mato Grosso do Sul, o que comprovou o crescimento da modalidade nos últimos anos.

De acordo com o diretor técnico da Federação, professor Leonardo Martins, as etapas de Três Lagoas e Corumbá previstas para o circuito 2020 e canceladas por conta da pandemia devem voltar ao calendário em 2021. “Cancelamos as outras etapas e com a liberação dos campeonatos, optamos em realizar o torneio em dezembro, seguindo os protocolos de biossegurança, com limite de inscrição, obrigatoriedade do uso de máscara e álcool gel e sem aglomeração, todo cuidado é pouco porque a saúde fica sempre em primeiro lugar”, destaca.

A novidade desta etapa será a categoria D, destinada a iniciantes na modalidade. As disputas serão nas duplas masculinas, femininas e mistas e além da categorias A, B, C e D, haverá a máster para atletas com 40 anos de idade ou mais.

Quem quiser se inscrever, é necessário entrar no site. As inscrições terminam no dia 2 de dezembro, e a competição acontece entre os dias 4 a 6 do mês mesmo na Associação Atlética Banco do Brasil Campo Grande (AABB).