Inscrições para 2ª Etapa de Beach Tennis em MS estão abertas até amanhã para 14 categorias

As inscrições para a 2ª Etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis vão encerrar amanhã (2). São 14 categorias em disputa em duplas femininas, masculinas, mistas e máster 40. Em níveis que vão desde D para iniciantes até A, categoria principal do torneio.

Esta é a segunda etapa do Circuito, que é organizado desde de 2012 quando foi criada a Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul. A primeira etapa 2020 foi realizada no município de Bonito, a 300 km da capital, no início do mês do março.

De acordo com o diretor técnico da Federação, professor Leonardo Martins, as etapas de Três Lagoas e Corumbá previstas para o circuito 2020 e canceladas por conta da pandemia devem voltar ao calendário em 2021. “Cancelamos as outras etapas e com a liberação dos campeonatos, optamos em realizar o torneio em dezembro, seguindo os protocolos de biossegurança, com limite de inscrição, obrigatoriedade do uso de máscara e álcool gel e sem aglomeração, todo cuidado é pouco porque a saúde fica sempre em primeiro lugar”, destaca.

As inscrições podem ser feita no site e as disputas serão de 4 a 6 de dezembro nas areias da Associação Atlética Banco do Brasil Campo Grande (AABB).