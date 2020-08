Indiana Pacers bate Miami Heat em prévia do confronto nos playoffs da NBA

Na prática, o triunfo não tem grande valor. - (Foto: Divulgação/Super Esportes)

O Miami Heat derrotou o Indiana Pacers por 109 a 92 nesta sexta-feira, pela última rodada da fase regular da NBA, e assegurou a quarta colocação da Conferência Leste. Na prática, o triunfo não tem grande valor. As duas equipes vão se enfrentar nos playoffs, no duelo que já estava definido há tempos.

Terminar à frente do adversário não tem grande relevância porque os Pacers não terão a vantagem de jogar a ultimar partida em casa, já que a competição está sendo disputada em Orlando, na "bolha" da Disney. Doug McDermott, dos Pacers, e Kendrick Nunn, do time de Miami, foram os cestinhas da partida, com 23 pontos. Alize Johnson desequilibrou para a equipe de Indianápolis, com 17 rebotes.

Com quase todos os duelos dos playoffs da NBA definidos, a rodada de sexta-feira, a última da temporada regular, serviu para algumas equipes darem rodagem aos elencos, como fizeram Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, que usaram times basicamente reservas. Melhor para o time da Califórnia, que venceu por 107 a 103 na prorrogação.

Os protagonistas foram jovens sub-23, como Terance Mann, que ficou muito perto de registrar um "triple-double" (25 pontos, 14 rebotes e 9 assistências) e foi fundamental para o triunfo dos Clippers. O Thunder contou com boa exibição de Hamidou Diallo, de 22 anos, dono de 27 pontos e 11 rebotes.

Vice-líder da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers enfrenta nos playoffs o Dallas Mavericks, sétimo colocado, enquanto que o Oklahoma City Thunder, quinto no Oeste, encara o Houston Rockets, quarto colocado.

Os Rockets, aliás, se despediram da fase regular com derrota por 134 a 96 para o Philadelphia 76ers. Em uma partida que valia pouco, James Harden fez o habitual e brilhou com um "double-double" de 27 pontos e 10 assistências, mas seus companheiros não o acompanharam e a equipe do Texas foi atropelada, especialmente depois que o "Barba" foi para o banco descansar. O melhor da franquia de Philadelphia foi Tobia Harris, com 18 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Com os titulares no banco, os brasileiros ganharam mais minutos em quadra e tiveram bom desempenho. Pelos 76ers, Raulzinho jogou por 18 minutos, com 14 pontos, cinco assistências e três rebotes. Já Bruno Caboclo, dos Rockets, esteve em quadra por 16 minutos e registrou 11 pontos e seis rebotes. O Philadelphia 76ers, sexto na Conferência Leste, pega o Boston Celtics, que fechou sua participação em terceiro, na pós-temporada.

No outro jogo da rodada de sexta-feira, o atual campeão Toronto Raptors superou o Denver Nuggets por 117 a 109. O time do Canadá, que terminou na vice-liderança do Leste, com 52 vitórias e 19 derrotas, pega nos playoffs o Brooklyn Nets, sétimo colocado. Já os Nuggets, terceiro no Oeste, medem forças com o Utah Jazz, sexto, na próxima fase.

Neste sábado, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies se enfrentam no primeiro duelo da repescagem. Em melhor de duas partidas, o time de Portland, oitavo colocado, precisará ganhar um jogo na repescagem para garantir o seu lugar na fase decisiva. Já a equipe de Memphis, na nona posição, terá que vencer os dois duelos - o segundo, se necessário, será no domingo - para ir à pós-temporada. O vencedor do confronto enfrentará o Los Angeles Lakers pela primeira rodada dos playoffs.

A primeira rodada dos playoffs começa na segunda-feira. Todas as partidas vão ser realizadas dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors 117 x 109 Denver Nuggets

Indiana Pacers 109 x 92 Miami Heat

Los Angeles Clippers 107 x 103 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 96 x 134 Philadelphia 76ers