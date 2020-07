Incerteza sobre futuro em meio à pandemia afeta cofres dos times de MS

Ainda não existe uma data definida para o retorno do campeonato - (Foto: Reprodução)

Com a paralisação do futebol no Brasil, o campeonato sul-mato-grossense foi prejudicado com problemas financeiros os clubes. Sem entrar em campo desde 18 de março os times enfrentam problemas pra manter as contas em dia.

O Operário Futebol Clube, um dos principais clubes do Estado vive essa realidade. Para o presidente do clube, Estevão Petrallas, o principal problema é a falta da presença do torcedor. “Sem os torcedores os times de MS não sobrevivem, nós inclusive mandamos um ofício para federação pedindo que o campeonato não volte em 2020, sem o torcedor”, diz.

Além da falta da torcida, o dirigente ressalta que os clubes em Mato Grosso Sul não tem estrutura para cumprir com os protocolos de segurança sanitária, necessárias para o retorno das partidas. O clube também é afetado pelo desinteresse dos patrocinadores que sem os jogos e a transmissão na TV, deixam de investir fazendo com que o clube fique praticamente sem receita. “Como não tem atividade, não existe interesse do patrocinador em continuar atuando como se estivesse tendo jogos. Sem jogos, o impacto é muito grande e os clubes ficam sem receita nenhuma, inclusive com dívidas”, ressalta.

Os times disputam a preferência em MS

Para tentar reverter a situação clube esta promovendo uma campanha chamada “Abrace o Operário” onde o torcedor poderá ajudar o clube. A primeira parte da campanha é uma tarde de pizza onde o torcedor compra e retira no dia 8 de agosto. Essa deve ser a primeira de uma série de ações que clube vai fazer para que a torcida possa ajudar o time.

No Esporte Clube Comercial, a situação é parecida: sem os jogos, a única fonte de receita é a mensalidade paga pelos sócios patrimoniais do clube. Segundo Valter Mangini, presidente do Comercial, a agremiação consegue se manter com essa redução nas receitas por conta que as despesas também reduziram bastante. “Ainda temos algumas despesas, mas é muito pouco, já que com a paralisação dos jogos os profissionais envolvidos com o time profissional e de base foram dispensados”, disse.

Ainda não existe uma data definida para o retorno do campeonato, porem existe a expectativa na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) de que o campeonato possa voltar em setembro, caso os números de casos de Covid-19em MS diminua. O Operário, no entanto, enviou um expediente para federação solicitando a volta apenas em 2021, vislumbrando a possibilidade de poder receber publico no estádio. “Queremos o retorno no ano que vem, quem sabe já com uma vacina e o torcedor nos estádios”, disse Petrallas.

Estádio Morenão - Antes da pandemia, uma parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com a conveniência do Ministério Público Estadual (MPE), pretendia reformar o estádio Morenão. Com previsão de investimentos na casa dos R$ 4,5 milhões, o projeto apresentado pela UFMS incluía obras de infraestrutura, como acessibilidade, novos banheiros, cobertura do fosso ao redor do campo e construção de um elevador na parte externa, na entrada principal do estádio, com acesso às cobertas (setor de cadeiras e arquibancadas) alem de reforma na parte elétrica e no sistema de prevenção a incêndios e construção de uma plataforma para cadeirantes no espaço atual do fosso. As obras não começaram por conta da pandemia do novo coronavírus.