Ibrahimovic faz propaganda contra Covid: 'Respeite as regras. Você não é Zlatan'

O sueco Zlatan Ibrahimovic - (Foto: Matteo Bazi / EFE)

O sueco Zlatan Ibrahimovic, jogador do Milan, aceitou o convite do governo da região da Lombardia, onde fica a cidade de Milão, para ser garoto-propaganda de uma campanha de conscientização da população na luta contra o coronavírus. O atacante foi infectado com a Covid-19 no mês passado.

"O vírus me desafiou, e eu venci. Mas você não é o Zlatan, não desafie o vírus. Use a cabeça. Respeite as regras: distanciamento e máscara sempre. Venceremos!", disse Ibrahimovic, em um vídeo gravado no alto do Palazzo Lombardia, famoso complexo de prédios na cidade milanesa.

Irreverente, Ibrahimovic disse que era uma "péssima ideia" o novo coronavírus o desafiar. "Eu tive teste positivo. Nenhum sintoma. Covid teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia", disse o jogador, em 24 de setembro.

Ibrahimovic se recuperou do coronavírus após período de quarentena e voltou aos gramados com força total, ao marcar quatro gols nos últimos três jogos, ajudando o Milan a estar na liderança do Campeonato Italiano.