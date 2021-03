Hulk é regularizado e fica apto a estrear pelo Atlético-MG

O atacante Hulk - (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O atacante Hulk já está legalmente apto a fazer a sua estreia pelo Atlético Mineiro. Nesta segunda-feira, o clube comunicou ter regularizado o contrato com o jogador, que teve o seu nome incluído no BID da CBF, logo no dia em que foi aberta a janela para transferências internacionais.

Hulk, assim, ficou à disposição do auxiliar Lucas Gonçalves, que faz parte da comissão técnica fixa do Atlético e dirige o time enquanto o treinador que vai suceder Jorge Sampaoli, hoje à frente do Olympique de Marselha, não é anunciado pela diretoria atleticana.

Ele, porém, destacou que ainda precisa avaliar o condicionamento físico de Hulk antes de definir pela sua escalação diante do Tombense, quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, fora de casa. Mas destacou que a situação do atacante é melhor do que a do meia argentino Nacho Fernández, recém-contratado junto ao River Plate.

"A gente depende muito da nossa conversa com os outros departamentos. Claro que são tempos diferentes. O Hulk já está aqui treinando um pouco mais. O Nacho vem de um período maior de inatividade. O processo dele é um pouco diferente. A gente vai continuar avaliando, hoje é mais um treino, e após o treino vamos conversar. Até quinta, teremos três treinos para isso", afirmou o interino em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Hulk, de 34 anos, foi anunciado como reforço pelo Atlético em janeiro, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas. Além dele e de Nacho, o Atlético também já se reforçou para esta temporada com Dodô. E o lateral-esquerdo fez a sua estreia no triunfo por 3 a 0 sobre a URT, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.