Hospital erra 26 testes de covid do Red Bull Bragantino antes de jogo do Paulista

Red Bull Bragantino recebeu resultados errados de testes de coronavírus - (Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino)

O Red Bull Bragantino recebeu erradamente 26 resultados positivos de testes de coronavírus na última terça-feira, sendo nove jogadores (seis titulares), quatro integrantes da comissão técnica e 13 de demais funcionários. Todos foram afastados do clube, mas, na quinta-feira, horas antes da partida decisiva contra o Corinthians, o Hospital Albert Einstein informou que os exames, na verdade, tinham dado negativos.

O Bragantino informou o ocorrido para a Federação Paulista de Futebol (FPF), e uma reunião será realizada na sexta-feira entre a diretoria do clube, a FPF e o Einstein. O clube se vê prejudicado, já que os jogadores não puderam treinar na quarta-feira e só ficaram sabendo que poderiam atuar contra o Corinthians horas antes da partida no Morumbi. O Bragantino perdeu por 2 a 0 e foi eliminado nas quartas de final do Paulistão.

O Hospital Albert Einstein confirmou o equívoco por meio de nota oficial enviada para reportagem. Procurado pela reportagem, o Red Bull Bragantino não quis comentar o caso. Até o momento, a FPF não se pronunciou sobre o ocorrido. A entidade tem um convênio com o hospital para a realização dos exames.

O erro preocupa também a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que padronizará os testes de coronavírus no Hospital Albert Einstein durante o Campeonato Brasileiro. A competição nacional terá início no dia 8 de agosto.

VEJA A NOTA DO EISTEIN

"O Einstein recebeu amostras de secreção nasofaríngea de atletas e membros da Comissão Técnica do Red Bull Bragantino para análise da presença da Sars-Cov2. As amostras tiveram resultado liberado no fim da tarde da última terça-feira, dia 28, sendo que algumas apresentaram resultado positivo.

Na quinta-feira, dia 30, o Red Bull Bragantino solicitou um novo teste destas amostras, que foram coletadas e processadas no mesmo dia. No novo processamento, estas amostras resultaram negativas.

Na análise dos processos internos, identificou-se um lote específico de reagentes importados (“primers”) com instabilidade de funcionamento, que foram provavelmente os responsáveis pelos resultados divergentes.

A fabricante, uma empresa internacional, foi imediatamente notificada sobre a ocorrência e os lotes com desempenho atípico foram retirados da rotina de exames do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein."