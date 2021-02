Hernán Crespo assina contrato para comandar o São Paulo até o fim de 2022

Hernán Crespo - Foto: Divulgação

O São Paulo já tem um novo treinador. O clube se acertou com o argentino Hernán Crespo para comandar o time por duas temporadas. Ele assume no fim do Campeonato Brasileiro, mas já começa a conhecer após o carnaval as estruturas do clube do Morumbi. Crespo vai trabalhar com sua própria comissão técnica. O investimento será perto de R$ 1 milhão. Ele ocupa o cargo deixado por Fernando Diniz, demitido há uma semana, juntamente com o diretor Raí.

O anúncio oficial foi feito nas redes sociais do clube nesta sexta-feira. "Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar", foi a frase em destaque no vídeo, que desejou boas-vindas ao novo treinador.

Apesar do acerto, ainda não há uma data definida para o novo comandante assumir a equipe tricolor. O São Paulo tem mais quatro partidas no Brasileirão. Vizolli é quem treina o time para o jogo de domingo, às 20h30, diante do Grêmio, fora de casa.

O Crespo terá mais cinco membros de sua comissão contratados pelo São Paulo. Seu auxiliar é Juan Branda. Ele traz ainda para o Brasil um preparador de goleiros, dois profissionais da área física (Alejandro Kolan e Gustavo Satto) e mais um técnico de desempenho. Crespo terá ao seu lado Muricy Ramalho, que voltou para o São Paulo depois de receber convite do presidente Julio Casares. O ex-técnico fará a ponte do futebol com os dirigentes. Será uma espécie de braço-direito para o novo treinador.

Aos 45 anos, Crespo é um jovem treinador com menos de cem jogos no currículo. Atacante de carreira extensa por clubes italianos, começou a carreira de técnico nesse mesmo país nas categorias de base do Parma. Depois, passou pelo modesto Modena. O retorno à Argentina se deu em 2018, ao receber uma proposta do Banfield. O primeiro trabalho em seu país não foi positivo e terminou depois de quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.

O grande salto da carreira do técnico Crespo foi em 2020. O Defensa Y Justicia apostou no treinador para liderar a equipe em sua primeira participação na Copa Libertadores. A campanha terminou na fase de grupos, ao ser superado por Santos e Delfín. Mas o terceiro postou na chave abriu um outro caminho, o da Sul-Americana. E a equipe teve uma ótima campanha.

Comandado por Crespo, o Defensa Y Justicia conquistou o primeiro título internacional da história ao eliminar na caminhada os brasileiros Bahia e Vasco. A conquista foi sacramentada na final em Córdoba, quando fez 3 a 0 com o Lanús. O resultado coloca o clube para a disputa da Recopa Sul-Americana para enfrentar em abril o campeão da Libertadores, o Palmeiras.

A proposta do São Paulo atraiu Crespo tanto pelos valores oferecidos como pela oportunidade de trabalhar em um outro mercado. O treinador ganha pela primeira vez oportunidade em um clube grande e com a chance de liderar jogadores renomados, caso de Daniel Alves. Crespo tem como uma das inspirações na profissão o treinador Marcelo Bielsa, o responsável por levá-lo à Copa do Mundo de 2002 pela seleção argentina.

Antes de selar o acordo com o São Paulo, Crespo tinha como outra possibilidade assumir a seleção chilena na vaga do colombiano Reinaldo Rueda. No entanto, essa oportunidade acabou descartada depois da a equipe contratar o uruguaio Martín Lasarte.