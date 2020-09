Hamilton dá o troco em Bottas, sendo o melhor do dia nos treinos livres na Itália

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o quinto colocado e decepcionou ao fechar a sexta-feira 1s036 mais lento que a Mercedes de Hamilton - (Foto: Vincent Kessler/Reuters)

Em mais uma atividade com amplo domínio dos dois carros da Mercedes, o inglês Lewis Hamilton deu o troco no finlandês Valtteri Bottas e conseguiu nesta sexta-feira o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para o GP da Itália, a oitava etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1, e de quebra de todo o dia de testes para a corrida no circuito de Monza. Com 1min20s192, o hexacampeão mundial superou o melhor colocado da sessão da manhã, que foi seu companheiro de equipe.

Com o tempo obtido na melhor de suas 32 voltas na atividade da tarde, Hamilton bateu Bottas por 0s262 (1min20s454). No primeiro treino, disputado mais cedo nesta sexta-feira, o finlandês registrara 1min20s703, de modo que o britânico foi o mais rápido do dia.

Duas surpresas apareceram logo atrás das Mercedes. Depois de enfrentar problemas de potência, o britânico Lando Norris fez uma simulação de classificação nos minutos finais e colocou a McLaren em terceiro com o tempo de 1min21s089. Em quarto ficou o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, que está embalado pela grande performance alcançada no GP da Bélgica da semana passada.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o quinto colocado e decepcionou ao fechar a sexta-feira 1s036 mais lento que a Mercedes de Hamilton. Carlos Sainz Jr. foi o sexto com a outra McLaren, à frente do russo Daniil Kvyat, com a segunda AlphaTauri no Top 10, enquanto que o canadense Lance Stroll, com a Racing Point, terminou uma posição atrás.

A Ferrari, depois do vexame de ficar abaixo dos 10 primeiros colocados no primeiro treino livre, foi um pouco melhor na segunda sessão. O monegasco Charles Leclerc conseguiu se colocar na nona posição e o alemão Sebastian Vettel, mesmo com o susto sofrido no fim da atividade ao rodar na curva Di Lesmo, foi o 12.º. O mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, fechou o Top 10.

Os pilotos voltarão a acelerar em Monza neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Itália será às 10h10 do domingo.