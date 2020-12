Guarani vence lanterna Oeste e mantém o sonho do acesso à elite

O Guarani contou com um gol nos acréscimos do segundo tempo para entrar de vez na briga por uma vaga no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. O time de Campinas ganhou do Oeste, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela 26.ª rodada, com gol de Waguininho, que já defendeu o time mandante.

A vitória magra faz o Guarani manter vivo o sonho do acesso ao chegar aos 37 pontos. Enquanto isso, o Oeste voltou a perder depois de dois jogos e segue em situação bastante delicada, amargando a lanterna da Série B, com apenas 15.

A partida na Arena Barueri começou bastante movimentada. O Guarani exigiu três boas defesas de Caíque França com Murilo Rangel, Bidu e Lucas Crispim. A resposta do Oeste veio em desvio de Bruno Lopes, que Gabriel Mesquita defendeu no susto.

Depois disso, o jogo caiu bastante de produção e ficou concentrado no meio-campo, com muitas faltas para ambos os lados. O Guarani caiu de rendimento depois de perder Murilo Rangel e Júnior Todinho ainda antes do intervalo por questões físicas.

A etapa final foi dominada pelo Guarani, que perdeu pelo menos quatro boas oportunidades. Pelo alto, Rafael Costa exigiu grande defesa de Caíque França e Wálber acertou o travessão. Já pelo chão, Bidu chutou rente à trave e Giovanny finalizou em cima do goleiro.

Em uma das poucas subidas ao ataque, o Oeste fez Gabriel Mesquita trabalhar duas vezes seguidas em chutes de Fábio e De Paula. Já nos minutos finais, o goleiro evitou o gol de Pedrinho. E quando parecia que o jogo terminaria empatado, Waguininho aproveitou cruzamento de Cristovam e cabeceou de cima para baixo, no contrapé do goleiro, dando a vitória ao Guarani.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 27.ª rodada. O Oeste enfrenta o Juventude, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enquanto o Guarani recebe o Operário, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 1 GUARANI

OESTE - Caíque França; Éder Sciola, Vitão, Caetano e Gustavo Salomão; Lídio (Luanderson), Caio e Léo Ceará (Bruno Alves); Bruno Lopes (De Paula), Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Cristovam, Bruno Silva, Wálber e Bidu; Marcelo (Rickson), Lucas Crispim e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Pablo (Renanzinho), Junior Todinho (Giovanny) e Rafael Costa (Waguininho). Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Waguininho, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Lopes e Lídio (Oeste); Marcelo (Guarani).

RENDA E PÚBLICO Portões fechados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).