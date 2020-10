Guarani vence CRB e encerra jejum, mas segue na zona de rebaixamento

Guarani se reabilita na Série B - (Foto: Israel Oliveira/GuaraniPress)

Sob olhares do técnico Felipe Conceição, que acompanhou o jogo nas arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o CRB, por 3 a 1, na tarde deste sábado, pela 15ª rodada.

Comandado interinamente por Sérgio Baresi depois da demissão de Ricardo Catalá, o Guarani venceu a primeira em casa na Série B e encerrou um jejum de seis jogos, mas não deixou a zona de rebaixamento, onde está com 14 pontos. Já o CRB estacionou nos 20 e é o nono colocado.

O primeiro tempo foi eletrizante no Brinco de Ouro. Logo aos cinco minutos, Júnior Todinho bateu cruzado e Lucas Crispim completou de carrinho, abrindo o placar para o Guarani. Aos 19, Pablo cruzou e Waguininho ampliou de "peixinho".

A partida parecia dominada pelo Guarani, até que o CRB diminuiu com Diego Torres em chute de fora da área. Depois disso, só deu o time alagoano, que não conseguiu o empate porque Gabriel Mesquista fez boas defesas em finalizações de Diego Torres e Calazans.

Na volta do intervalo, o Guarani abdicou do ataque, mas conseguiu se segurar bem na defesa, tanto que o CRB só criou dois lances de perigo. Neles, Edson Cariús e Diego Torres pararam em Gabriel Mesquita. Aos 43, Arthur Rezende converteu pênalti sofrido por Lucas Abreu e deu números finais ao placar da partida.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, contra o líder Cuiabá, às 21h30, novamente no Brinco de Ouro. No sábado, o CRB recebe o Operário, às 18h30, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 16ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 3 X 1 CRB

GUARANI - Gabriel Mesquita; Cristóvam (Giovanny), Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Arthur Rezende) e Lucas Crispim (Lucas Abreu); Pablo (Romércio), Waguininho (Renanzinho) e Júnior Todinho. Técnico: Sérgio Baresi (interino).

CRB - Edson Mardden; Lucas Mendes (Thiaguinho), Ewerton Páscoa, Xandão e Igor Cariús; Claudinei, Moacir e Diego Torres; Calazans (Bill), Iago Dias e Alisson Safira (Darlisson). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Lucas Crispim, aos cinco, Waguininho, aos 17, e Diego Torres, aos 19 minutos do primeiro tempo; Arthur Rezende, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mesquita (Guarani); Ewerton Páscoa, Darlisson, Thiaguinho, Claudinei e Alisson Safira (CRB).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).