Guarani vai defender contra Oeste a melhor campanha do returno da Série B

Após a derrota para o Náutico, o Guarani tenta recuperar a confiança para enfrentar o lanterna Oeste, na Arena Barueri, nesta sexta-feira, às 16 horas, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time do técnico Felipe Conceição vai defender a melhor campanha do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eu tenho certeza que a gente vai reagir", garantiu o comandante. "É continuar nessa trajetória, crescer, aprender com os erros. E se unir cada vez mais para a gente buscar as outras vitórias", completou Conceição.

O Guarani soma 13 pontos no segundo turno. Como comparação, a Chapecoense, melhor time da Série B, fez "só" dez no período. Em seis jogos desde a 20ª rodada, os paulistas registram quatro vitórias, um empate e uma derrota, totalizando um aproveitamento de 72,2%.

Para este duelo, o técnico Felipe Conceição não terá o atacante Bruno Sávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Costa, que vem entrando ao longo dos jogos, ficará com a vaga. Já Lucas Abreu, recuperado de covid-19, deverá ficar novamente à disposição.

Após um longo período flertando com a zona de rebaixamento, o Guarani subiu para o décimo lugar, com 34 pontos, e passou a se aproximar do G4, a zona de acesso à primeira divisão. A provável formação do Guarani vai ser esta: Gabriel Mesquita; Cristovam, Romércio, Wálber e Bidu; Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel; Pablo, Junior Todinho e Rafael Costa.