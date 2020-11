Guarani tem time reforçado para encarar o Botafogo-SP pela Série B

O técnico Felipe Conceição volta a contar com peças importantes - (Foto: Divulgação/Guarani FC)

O Guarani pode ter um time muito modificado para a partida desta sexta-feira, contra o Botafogo-SP, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 19h15, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O técnico Felipe Conceição volta a contar com peças importantes. O atacante Júnior Todinho, que cumpriu suspensão no compromisso anterior, o zagueiro Romércio e o atacante Waguininho, recuperados de lesão, devem voltar ao time titular.

Assim, o zagueiro Victor Ramon deve deixar o time, enquanto Renanzinho e Bruno Sávio são os mais cotados para serem sacados no ataque. Há ainda a possibilidade de que Pablo seja deslocado de volta para a lateral direita no lugar de Cristovam, abrindo assim mais uma vaga para os pontas.

O meia Arthur Rezende e o atacante Rafael Costa também estão de volta após passaram por período de isolamento social por Covid-19, mas devem ficar como opções no banco. Por outro lado, o volante Lucas Abreu foi o mais recente caso de coronavírus no elenco e está isolado, ficando fora da partida.

Diante de tantas possibilidades, Felipe Conceição não confirmou a escalação na tentativa de dificultar a estratégia adversária. Ainda assim, o treinador deve escalar o time com: Gabriel; Cristovam, Wálber, Romércio e Bidu; Bruno Silva, Lucas Crispim, Pablo e Murilo Rangel; Waguininho e Rafael Costa.