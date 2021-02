Guarani renova contratos dos atacantes Pablo e Rafael Costa

Rafael Costa - Foto: Divulgação/Assessoria

O Guarani acertou a permanência de dois jogadores que atuaram na última temporada com a camisa alviverde. Os atacantes Pablo e Rafael Costa tiveram seus contratos renovados.

Pablo, que atuou em vários jogos como lateral-direito, cresceu de produção com a chegada de Felipe Conceição, que o na sua posição de origem. Foram 44 jogos e três gols. Essa foi a sua melhor temporada da carreira.

Já o experiente Rafael Costa perdeu espaço com Felipe Conceição e sua saída era quase certa, mas a mudança na comissão técnica fez a diretoria dar uma nova oportunidade ao artilheiro, que fez sete gols em 37 jogos na última temporada.

Além dos dois, o Guarani também prorrogou o contrato do jovem volante Pedro Arcosi, que estava sem contrato desde dezembro, quando retornou de empréstimo do Boa.

Em relação ao grupo que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria ainda tenta as permanências do zagueiro Wálber e do meia Lucas Crispim, mas as negociações são mais complicadas.

Fica a expectativa também em relação aos reforços, já que os únicos contratados até aqui são o zagueiro Thalles e o meia Tony. Ambos estavam presentes na reapresentação, que aconteceu na última segunda-feira.