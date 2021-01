Guarani nega procura do Cruzeiro pelo técnico Felipe Conceição

Felipe Conceição, Guarani - (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

O Guarani confirmou nesta segunda-feira que não chegou nenhuma proposta oficial do Cruzeiro ou de qualquer clube do Brasileirão, neste momento, para o técnico Felipe Conceição. O clube ainda reforçou que o treinador assinou recentemente um vínculo até o final da temporada 2021.

Felipe Conceição, inclusive, comandou as atividades na reapresentação do Guarani nesta segunda-feira. O treinador é visto com bons olhos pela diretoria do Cruzeiro, que estuda uma forma de pagar a multa rescisória junto ao Guarani. Ele é o favorito para assumir o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Luiz Felipe Scolari.

O treinador nunca escondeu o desejo de terminar a temporada do Guarani. Durante a Série B, Felipe Conceição recusou propostas de Cuiabá e Coritiba. Ele tirou o time campineiro da zona de rebaixamento e chegou a colocá-lo na briga pelo acesso. No entanto, o clube sofreu com a covid-19 na reta final e acabou caindo de produção.

Felipe Conceição já deixou claro que não terá como método deixar um clube no meio da temporada e esse foi o motivo usado para recusar as propostas anteriores. Agora, com o novo início de 'ano', a decisão poderá ser diferente, dependerá muito do projeto apresentado pelo Guarani, além, claro, do nível da proposta apresentada pelo Cruzeiro, se ela realmente chegar.

Felipe Conceição comandou o Guarani em 23 oportunidades, com 11 vitórias, quatro empates e oito derrotas, um aproveitamento de 53,6%.

O Guarani, hoje, vem de quatro derrotas consecutivas e ocupa a 13ª colocação da Série B, com 48 pontos, nove da zona de rebaixamento e a dez do G-4.