Guarani faz proposta pelo lateral Erick Daltro, do Náutico

Em busca de reforços para se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani fez proposta para ter o lateral-esquerdo Erick Daltro por empréstimo junto ao Náutico. Os clubes estão conversando, mas a tendência é que a negociação se concretize ainda essa semana.

O lateral de 27 anos tem contrato com o Náutico até o fim de 2021 e é apenas reserva no time de Gilson Kleina. Revelado no Olaria e com passagens por Bahia, Boavista-RJ, Vasco, XV de Piracicaba Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária-ES, Ferroviário-CE, Goytacaz-RJ e Joinville-SC, Erick Daltro está no Náutico desde o ano passado. Em 2020, foram 15 jogos e um gol.

Se a negociação for concretizada, o jogador chegaria para disputar uma posição com Bidu. A contratação de um lateral-esquerdo era uma das prioridades da diretoria bugrina.

Na zona de rebaixamento, com oito pontos, o Guarani faz um confronto direto no sábado contra o Figueirense, às 11 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11ª rodada da Série B.