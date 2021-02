Guarani faz proposta e aguarda resposta do técnico Marcelo Chamusca

O Guarani já definiu quem é o plano A para substituir Felipe Conceição. Trata-se de Marcelo Chamusca. Uma proposta foi enviada pela diretoria, que aguarda uma resposta do treinador. Ele já passou pelo clube e é o nome preferido da torcida. Aos 54 anos, ele conquistou o acesso com o clube campineiro na Série C do Brasileiro de 2016.

O último trabalho do treinador foi no Fortaleza, onde caiu no início de janeiro depois de uma sequência ruim no Brasileirão. Mas antes ele disputou todo primeiro turno da Série B pelo Cuiabá, que recentemente ascendeu para a Série A. O treinador, ao longo da carreira, passou por CRB, Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Paysandu, Ceará, Ponte Preta e Vitória.

Se a resposta de Chamusca for negativa, a diretoria do Guarani trabalha com outros dois nomes: Mozart, que tem contrato com o CSA até dezembro de 2021, e Allan Aal, que não renovou com o Cuiabá após conquistar o acesso na Série B.

A diretoria alviverde tem pressa para definir o novo treinador, pois já está com o planejamento atrasado para a temporada 2021. Muitos jogadores que disputaram a Série B deixaram o clube.