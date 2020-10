Guarani confirma lesão no joelho do volante Eduardo Person - ( Foto: Estadão/Divulgação/Guarani )

Focado em seguir no bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira. O clube confirmou que o volante Eduardo Person sofreu uma contusão na vitória sobre o Avaí, por 2 a 1, em Campinas, no último domingo, após deixar o gramado chorando.

"O atleta Eduardo Person sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e deve seguir no departamento médico pelas próximas 3 semanas, ocasião na qual passará por novas avaliações afim de obter prognóstico mais preciso do seu retorno", divulgou o clube através de nota oficial.

O meio-campista, de 23 anos, desembarcou no estádio Brinco de Ouro da Princesa no começo do ano após ser emprestado pelo Joinville. Já defendeu Metropolitano, Juventus de Jaraguá do Sul e Brasil de Pelotas. Vinha ganhando espaço no elenco campineiro desde a chegada do técnico Felipe Conceição, tendo marcado um gol em 23 partidas.

Desde a derrota, por 2 a 0, para a Ponte Preta, no dérbi campineiro, o Guarani engatou uma boa sequência na Série B. Nas últimas quatro partidas, são três vitórias e um empate. Agora, aparece na 13ª colocação, com 21 pontos, dois acima do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. Visita o Juventude, às 18h15 de domingo, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.