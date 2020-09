Guarani confirma busca por lateral e garante permanência de Rafael Costa

A contratação de um lateral-esquerdo para disputar posição com Bidu é a prioridade da diretoria - (Foto: David Oliveira / Guarani)

O elenco do Guarani ainda não está fechado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A contratação de um lateral-esquerdo para disputar posição com Bidu é a prioridade da diretoria.

"No nosso planejamento, ainda comporta, sim, mais um lateral-esquerdo, que a gente precisa contratar. Está dentro do previsto", disse o presidente Ricardo Miguel Moisés em uma transmissão online.

O superintendente de futebol, Michel Alves, também participou da transmissão e revelou que o clube tem uma "situação bem encaminhada" para a lateral esquerda, mas não entrou em maiores detalhes.

Michel Alves também garantiu a permanência do atacante Rafael Costa, que nos últimos dias teve seu nome ligado ao América-MG, rival bugrino na Série B do Brasileiro. "Não tem nenhuma possibilidade de saída do Rafael Costa, ele é um atleta do Guarani e contamos muito com ele para a sequência da competição", afirmou o dirigente.

Enquanto a torcida fica na expectativa da chegada de um reforço, o time comandado por Ricardo Catalá já está em Aracaju, onde faz um confronto direto contra o Confiança, na sexta-feira, pela décima rodada.

Os dois times estão empatados com oito pontos e são os primeiros antes da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Figueirense, com seis pontos e um jogo a menos que Guarani e Confiança.