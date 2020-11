Guarani acerta empréstimo do volante Rickson junto ao Botafogo - ( Foto:Estadão/Vitor Silva/SSPress/Botafogo )

A diretoria do Guarani atendeu ao pedido do técnico Felipe Conceição e acertou o empréstimo do volante Rickson junto ao Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas o contrato dele com o clube campineiro já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Felipe Conceição trabalhou com o volante de 22 anos nas categorias de base do Botafogo. Promovido ao profissional, Rickson fez dez jogos em 2019 e estava emprestado ao América-MG desde o início de 2020.

O volante perdeu espaço com o técnico Lisca e não atua desde 10 de outubro, quando entrou nos acréscimos contra o Botafogo-SP. Foram 11 partidas - cinco pela Série B do Brasileiro - e um gol marcado.

No Guarani, Rickson vai disputar posição com Bruno Silva, Marcelo, Deivid e Lucas Abreu, além de Eduardo Person, que sofreu uma lesão no joelho e ainda não tem previsão de quando vai voltar aos gramados.

O empate com o Cruzeiro, por 3 a 3, no Mineirão, na noite da última segunda-feira, fez o Guarani chegar aos 25 pontos, na zona intermediária da classificação da Série B.