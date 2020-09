Guanandizão vai sediar vôlei masculino da Liga das Nações em 2021

Campo Grande vai sediar partidas de vôlei pela Liga das Nações - (Foto: Chico Ribeiro)

Campo Grande vai sediar partidas de vôlei pela Liga das Nações. As equipes da Itália, Alemanha e Rússia vão disputar no Ginásio Guanandizão na Capital nos dias 11 a 13 de junho do ano que vem. O evento já havia sido cancelado em virtude da pandemia de coronavírus.

Além de Campo Grande, o time de Renan vai jogar em Brasília (DF) e Cuiabá (MT). Brasília e Cuiabá também vão receber jogos da seleção feminina.

Os dois times do Brasil estão entre os grandes favoritos e terão adversários de peso pela frente para chegar em Tóquio na melhor forma possível. As equipes terão duelos dentro de casa para fazer valer o mando de quadra em busca da melhor classificação.

Todas as seleções se enfrentam nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas avançam à fase final junto com os países sedes. A fase final do feminino será entre os dias 23 e 27 de junho, na China. Já a etapa decisiva do masculino será na Itália no mesmo período.

Na última edição da Liga das Nações, em 2019, o Brasil ficou o quarto lugar no masculino e com a medalha de prata no feminino.

Guanandizão - Lançado em 1984 pela gestão do então governador Pedro Pedrossian, o “templo” símbolo do esporte sul-mato-grossense é conhecido até hoje por seu formato imponente, semelhante a um disco voador que, mesmo de longe, chama atenção aos olhos de quem transita pela avenida Ernesto Geisel, na região da Vila Nhanhá.

A estrutura criada, moderna para os padrões da época, colocou Campo Grande no radar de competições “de peso” do calendário esportivo brasileiro, abrigando em várias oportunidades a seleção tupiniquim, seja de voleibol, futsal, handebol ou de esportes individuais, como a ginástica artística. Além disso, foi no ginásio que incontáveis talentos foram revelados nas categorias de base de diversas modalidades, por meio de projetos sociais de iniciação e treinamento desportivo.