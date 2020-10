Governo constrói quadra poliesportiva em UNEI feminina da Capital

A quadra de 18,20m x 10,20m contará com cobertura de aço galvanizado, iluminação de led, instalações preventivas de incêndio, mureta e calçamento externo - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Já está em andamento a construção de uma quadra poliesportiva coberta na unidade de internação feminina Estrela do Amanhã, que atualmente abriga nove adolescentes, na Capital. Com investimento federal de R$ 169.928,60, a obra foi viabilizada via emenda parlamentar do na época senador Waldemir Moka, por meio de convênio com o Ministério do Esporte. “Todo investimento destinado às práticas esportivas de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é imensamente importante para o nosso trabalho, vez que o esporte compreende um dos importantes eixos estratégicos de ações destinadas aos adolescentes em conflito com a Lei, tal como prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)”, explica a Superintendente de Assistência Socioeducativa, Tatiana Rezende Nassar.

A quadra de 18,20m x 10,20m contará com cobertura de aço galvanizado, iluminação de led, instalações preventivas de incêndio, mureta e calçamento externo. Além da prática esportiva, o local também poderá abrigar outras atividades coletivas, como aulas de dança e de pintura, favorecendo a interação e convívio entre as adolescentes.

A previsão de conclusão da obra é para abril do próximo ano. Além desta quadra, o convênio também prevê a construção de outra na UNEI Dom Bosco, para adolescentes do sexo masculino, cuja obra encontra-se em fase de licitação.