Goleiro Hugo Souza brilha e Flamengo derrota Athletico-PR na Copa do Brasil

O técnico Domènec Torrent fez Diego Alves viajar do Rio de Janeiro para se juntar ao elenco em Porto Alegre, na segunda-feira. Treinou com ele entre os titulares na terça e, na hora de divulgar a escalação diante do Athletico-PR, surpreendeu com o prata da casa Hugo Souza mantido na equipe. O jovem de 21 anos fechou o gol em Curitiba, pegou até pênalti, e garantiu o 1 a 0 do Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Domènec optou por adiar a volta do goleiro titular. No pensamento do espanhol, não havia como tirar o jovem da equipe. E Hugo Souza mostrou no campo o porquê da decisão. Quando exigido, trabalhou com enorme segurança. Foram três grandes intervenções, além de um pênalti defendido.

O chute de Walter, no contrapé, aos 10 minutos do segundo tempo, foi um grande exemplo. Que recuperação do jovem. Hugo Souza já havia feito bela defesa em cobrança de falta do atacante. E brilhou na batida rasteira de Reinaldo, desviando com a ponta dos dedos.

O lance de destaque do goleiro, porém, ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. Renê fez pênalti em Léo Cittadini confirmado apenas após consulta ao VAR. Walter pegou a bola para se redimir das chances perdidas.

Mas havia o inspirado Hugo Souza do outro lado. O atacante bateu forte, a meia altura, e o goleiro voou para defender. Depois de uma atuação dessa magnitude, o aumento salarial negociado com a renovação de contrato tende a sair mais rapidamente.

Diego Alves, no banco de reservas, vibrou demais com a defesa de Hugo Souza. Nada de mostrar indignação. Experiente e campeão, jogou com o grupo e não reclamou de ficar como opção.

Depois de um primeiro tempo sem perigo, o Flamengo viu os paranaenses crescerem uma enormidade na etapa final e criar diversas chances de empatar. O futebol intenso e de pressão que o Flamengo impôs no segundo tempo diante do Inter no domingo, foi o que sofreu em Curitiba. Desta vez, contudo, sem gol no fim.

Ausente no elétrico jogo do fim de semana, por suspensão, Bruno Henrique voltou com estrela. Foi dele o gol de vitória. Após cruzamento de Isla e desvio de Pedro na trave, o atacante pegou o rebote e mandou para o gol.

Se o Flamengo passou aperto atrás, muito se deve a atuação dos atacantes. Foram muitas chances perdidas na frente. Pedro não estava com a mira apurada. O máximo que conseguiu foi carimbar o travessão. E Bruno Henrique teve a chance de aliviar a pressão ao bater cruzado, raspando.

Domènec, adepto a futebol ofensivo, trocou Pedro pelo zagueiro Gustavo Henrique no fim do jogo. Queria garantir a vitória e a boa vantagem para a semana que vem. O Flamengo não se intimidou em dar chutões para o alto. Somou sua nona vitória na série de 12 jogos sem perder. Já o Athletico-PR chegou ao nono jogo sem triunfo.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 x 1 FLAMENGO

ATHLETICO-PR - Santos; Erick, Zé Ivaldo, Aguilar e Márcio Azevedo (Abner); Richard (Wellington), Christian (Lucho Gonzalez), Léo Cittadini e Nikão; Reinaldo (Carlos Eduardo) Walter (Fabinho). Técnico: Paulo Autuori.

FLAMENGO - Hugo Souza; Isla, Gabriel Noga, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); William Arão, Thiago Maia e Éverton Ribeiro; Vitinho (Daniel Cabral), Bruno Henrique e Pedro (Gustavo Henrique). Técnico: Domènec Torrent.

GOL - Bruno Henrique, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renê e Isla (Flamengo).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).