Goleiro do West Bromwich brilha no fim e Manchester City só empata no Inglês

Atualmente, o Manchester City é comandado por Pep Guardiola - (Foto: AFP)

Oscilando entre goleadas e atuações muito abaixo do esperado, o Manchester City voltou a tropeçar nesta terça-feira. O time de Pep Guardiola pressionou nos minutos finais, mas parou no goleiro Sam Johnstone e não conseguiu passar do 1 a 1 com o combalido West Bromwich, em casa, no Etihad Stadium, em rodada do Campeonato Inglês.

Com a igualdade, o Manchester chegou aos 20 pontos, na sexta colocação, cinco abaixo dos líderes Tottenham e Liverpool. Já o West Bromwich ocupa apenas a 19ª e penúltima posição da tabela, com sete pontos em 13 jogos.

Novamente sem empolgar, o time de Manchester contou com dois brasileiros em campo. Gabriel Jesus e Ederson acompanham o ritmo da equipe e também não brilharam. Do outro lado, se o West Bromwich apresentou atuação razoável, o goleiro Sam Johnstone foi a grande estrela da noite. Ele fez diversas defesas difíceis nos minutos finais do jogo, assegurando ao menos um ponto para os visitantes.

No primeiro tempo, o City abriu o placar aos 30 minutos, com assistência de Sterling e gol de Gündogan. Era o início de uma forte pressão, que tomou conta da defesa do West Bromwich no restante da etapa inicial. E causou forte incômodo à zaga visitante no segundo tempo da partida.

Antes o intervalo, porém, o vice-lanterna obteve o gol de empate, contando com um pouco de sorte, aos 43 minutos. No lance, Semi Ajayi finalizou fraco da entrada da área, mas a bola desviou no meio do caminho no zagueiro Ruben Dias, que acabou enganando o goleiro Ederson: 1 a 1.

Depois de sofrer o empate, o Manchester partiu para o ataque na segunda etapa. A pressão aumentou a partir dos 40. Kevin De Bruyne acertou bela cobrança de falta no canto, mas o goleiro West Bromwich foi buscar para desviar para fora.

Em sequência, Sam Johnstone fez outras defesas incríveis e ainda contou com a sorte nos acréscimos. Aos 47, Gündogan cabeceou na pequena área, mas o goleiro fez um milagre com o pé esquerdo. Em seguida, o mesmo meia-atacante do Manchester cobrou falta rente à trave.

Aos 48, foi a vez de Sterling também tentar de dentro da pequena área. Novamente, Johnstone evitou o gol do City, desta vez com o pé direito.