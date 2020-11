Ginásio Guanandizão tem oficinas de esporte e lazer para crianças e adultos

Guanandizão - (Fotos: Saul Schramm)

Após a revitalização e entrega do Ginásio Avelino dos Reis, pela Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado de MS em outubro, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) retornou as oficinas esportivas no local seguindo os protocolos de biossegurança. Ao todo são oferecidas 6 atividade gratuitas de segunda a sexta-feira para crianças e adultos.

O Ginásio que ganhou cara nova após 7 anos de interdição volta a receber a comunidade local que aprovou a iniciativa. “Comecei a participar porque as amigas me chamaram. Hoje faço funcional e ritmos e não perco nenhuma, e a vantagem é que é de graça. Não tenho preguiça de chegar 6h15 no Ginásio porque esse tempo eu tiro para cuidar de mim. Vale a pena e a saúde agradece”, avaliou Marlene Melo, 54 anos.

Além do Ginásio Guanandizão a Funesp oferece atividades esportivas em 70 locais. A programação completa está no site da Prefeitura http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/artigos/subnucleos/. Segundo Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp, o Ginásio é uma arena esportiva que além de eventos irá movimentar os campo-grandenses com projetos e oficinas de diversas modalidades, não apenas coletivos, mas também em individuais.

Reinaugurado

A Capital de Mato Grosso do Sul foi casa do voleibol nacional, com a realização da Supercopa masculina (30 de outubro) e feminina (6 de novembro). O evento de abertura da temporada 2020/21 da modalidade reinaugurou o Ginásio Guanandizão que agora está pronto e aberto a comunidade.

Oficinas gratuitas

Adulto

Academia ar livre – 2ª, 3º, 5ª e 6ª feira – 6h

Pilates – 2ª e 4ª feira – 6h15

Pilates – 2ª e 4ª feira – 7h15

Ritmos – 2ª, 3º, 5ª e 6ª feira – 7h

Funcional – 2ª, 3º, 5ª e 6ª feira – 8h



Crianças

Futebol – 2ª e 5ª feira – 8h às 10h

Futebol – 2ª e 5ª feira – 15h às 17h

Muay Thai – 3ª e 5ª feira – 8h às 11h30