Gabriel Verón pode ser escolhido para o jogo do Palmeiras, em Bragança

A disputa acontecerá no domingo, às 11 horas, em Bragança Paulista - (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

O atacante Gabriel Verón poderá ser a novidade do elenco do Palmeiras para o jogo de domingo, às 11 horas, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, de 18 anos, que renovou contrato até 1º de setembro até 2025, participou normalmente dos treinamentos, nesta sexta-feira.

Gabriel Verón está livre da contusão muscular sofrida em julho durante os treinamentos, antes do reinício do Campeonato Paulista, e à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo para compor o elenco.

Outro atleta que poderá ficar no banco de reservas é o meia Raphael Veiga, livre de dores no pé esquerdo. O zagueiro Felipe Melo e o lateral-direito Marcos Rocha avançaram em seus tratamentos e também participaram das atividades de campo, mas não devem ser relacionados por Luxemburgo.

O Palmeiras é o único time invicto no Brasileiro, oitavo colocado na classificação, com oito pontos, após duas vitórias e quatro empates. Uma provável escalação para enfrentar o Bragantino: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano.