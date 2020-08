Gabriel Veron pode ser a novidade no grupo do Palmeiras contra o Athletico-PR

Recuperado de uma lesão muscular, que o deixou de fora da disputa das finais do Estadual, o atacante Gabriel Veron poderá ser a novidade do elenco do Palmeiras no jogo de quarta-feira, diante do Athletico-PR, às 19h30, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem atuar em uma partida oficial desde março, o jogador, de 17 anos, vem treinando normalmente nos últimos dias e poderá ser relacionado para o banco de reservas. A programação da comissão técnica prevê colocado à disposição de Vanderlei Luxemburgo nesta quarta ou no domingo, frente ao Santos.

Quem não retorna ao time é Felipe Melo, que ainda faz tratamento para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Outro que está fora é Luan Silva, pois será submetido a uma cirurgia para correção de uma lesão de cartilagem do joelho esquerdo.

Em seu terceiro jogo na competição nacional, a equipe campeã paulista ainda busca uma vitória, pois somou dois empates por 1 a 1, contra Fluminense e Goiás.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve colocar em campo: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires e Zé Rafael; Willian e Luiz Adriano.