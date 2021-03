Fundesporte realiza live para explicar sistema remoto nas aulas de treinamento do Prodesc

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) realiza transmissão ao vivo nesta quarta-feira (10), às 9 horas, para explicar como funcionará o sistema remota nas aulas do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc) - (Foto: Divulgação)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) realiza transmissão ao vivo nesta quarta-feira (10), às 9 horas, para explicar como funcionará o sistema remota nas aulas do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc) – Treinamento Desportivo. A live ocorrerá na página oficial da Fundação no YouTube. Clique no link a seguir para acessar: https://youtu.be/vU-X3wKYjCs.

O encontro on-line terá a presença do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda; do diretor-executivo da Fundesporte e coordenador do Núcleo de Esportes (Nesp) da Secretaria de Estado de Educação (Sed), Silvio Lobo Filho, e do assessor especial de gabinete, Paulo Ricardo Nuñez. O público-alvo da live são os profissionais aprovados no Prodesc e programas vinculados.

Em razão do crescente número de casos, óbitos, taxa de transmissão e ocupação de leitos em hospitais por conta do novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado suspendeu o acolhimento dos alunos e determinou o ensino remoto na Rede Estadual de Ensino (REE) a partir desta quarta-feira (10). A determinação foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja, na manhã desta terça-feira (9).

O Prodesc

O Prodesc é desenvolvido pela Fundesporte em parceria com o Núcleo de Esportes (Nesp), da Secretaria de Estado de Educação (SED), e objetiva incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade. O treinamento desportivo em diversas modalidades, coletivas e individuais, é realizado no contraturno das aulas nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) e também tem a finalidade de identificar potenciais talentos esportivos entre os alunos-atletas.

Neste ano, foram aprovados 809 projetos do Prodesc e 87 dos programas vinculados: 12 do Programa Forças no Esporte (Profesp), 32 do Programa Especial de Esporte e Lazer Inclusivo (indígena, quilombola e Unidades Educacionais de Internação - Uneis), 14 do Programa “Bom de Bola, Bom na Escola” e 29 do Programa MS Campeões, totalizando 896.

Serviço

Evento: Live – Sistema remoto nas aulas do Prodesc

Data: 10 de março de 2021 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Transmissão ao vivo pela página oficial no YouTube: https://youtu.be/vU-X3wKYjCs