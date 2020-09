Fundesporte participa de live em homenagem ao Dia do profissional de Educação Física

Em homenagem e valorização à categoria, o Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (Cref11-MS) realizará transmissão ao vivo - (Foto: Divulgação/Governo do MS)

O dia 1º de setembro é dedicado aos profissionais de Educação Física, data que marca a regulamentação da profissão e a criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais, pela Lei Federal Nº 9.696, de 1 de setembro de 1998. Em homenagem e valorização à categoria, o Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (Cref11-MS) realizará transmissão ao vivo, em seu canal oficial no YouTube nesta terça-feira (01.09), às 10h30, com a participação de profissionais da área e servidores da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A live terá a presença do presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), Jorge Steinhilber e do presidente do Cref11-MS, Joacyr Lima Junior. Além disso, três membros da Fundesporte vão compor a discussão: o diretor-presidente e conselheiro federal (2º tesoureiro), Marcelo Ferreira Miranda; gerente da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), presidente do Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (Cogeb) e 1º vice-presidente do Cref11-MS, Domingos Sávio da Costa, com mediação do gerente da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) e conselheiro regional, Rodrigo Barbosa de Miranda.

O debate terá como temas o panorama atual e os desafios contemporâneos para o exercício da profissão, resgate histórico e evolutivo da Educação Física e do princípio do movimento de criação do sistema Confef/Crefs e o seu papel na atualidade, além da importância da atividade física durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O encontro também terá momento especial voltado ao tributo e memória dos ex-presidentes (in memoriam) do Cref11-MS, Ubiratam Brito de Mello (Prof. Bira) e Luiz Antonio Stopa.

“Essa é uma data extremamente importante para estes profissionais que são essenciais na promoção de saúde e qualidade de vida, que estão ou já estiveram presentes em tantos momentos na vida de inúmeras pessoas. É uma profissão gratificante, de orgulho e necessária, que deve ter projeções cada vez maiores”, destaca o titular da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Serviço

Evento: Live do Cref11-MS - Homenagem ao Dia do profissional de Educação Física

Data: 1º de setembro de 2020 (terça-feira)

Horário: 10h30

Link de transmissão: https://www.youtube.com/cref11ms