Fundesporte lança o 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física - (Foto: Governo do Estado de MS)

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) lançou a segunda edição do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física.

A programação com 15 cursos gratuitos, que segue até o dia 15 de dezembro, objetiva qualificar acadêmicos, profissionais de Educação Física e gestores esportivos de forma on-line durante a pandemia da Covid-19. A escolha dos temas dá ênfase no desenvolvimento profissional docente, com exposições teórico-práticas. As transmissões ao vivo vão ocorrer no canal oficial da Fundesporte no YouTube.

A série de capacitações será dividida em dois grandes blocos. O primeiro, com seis cursos, vai abordar o paradesporto, com metodologias e estratégias para o desenvolvimento de modalidades voltadas a atletas com deficiência (visual, física e intelectual).

Já o segundo, abrangendo nove cursos, focará no treinamento de rendimento de esportes convencionais, com o detalhamento de fundamentos, características de cada modalidade e sugestões de programas de treinos técnicos, físicos e táticos. Além disso, vai tratar sobre fisiologia do exercício, psicologia do esporte e periodização de treino.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, explica que a ideia de lançar o 2º Ciclo de Capacitação deu-se após o sucesso da primeira edição. Ao todo, os 22 cursos tiveram 5.283 inscrições e cerca de 26 mil visualizações, com participação de profissionais não só de Mato Grosso do Sul, mas de diversos estados do país.

“A adesão nos surpreendeu muito. Vimos pessoas de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Norte e Bahia participando dos cursos oferecidos. Qualificar profissionais é uma das missões da Fundesporte e ficamos felizes em poder expandir esse conhecimento a outros estados, principalmente durante a pandemia”, pontua Miranda.

O gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, afirma que os próximos cursos terão demonstrações práticas de movimentos. “Em razão dos vários questionamentos presentes em nossas lives, percebemos que os profissionais têm muitas dúvidas durante os cursos. Então, agora poderão visualizar os movimentos do palestrante e saná-las em tempo real, aprimorando suas técnicas para colocar em prática no dia a dia do treinamento desportivo”.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Os interessados em participar do 2º Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física podem optar pela inscrição de três formas:

Combo 1: Paradesporto (20h)

Combo 2: Treinamento Desportivo (20h)

Combo completo: Paradesporto + Treinamento Desportivo (40h)

As vagas são limitadas e não haverá inscrição individual. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Confira abaixo a programação do bloco Paradesporto do 2º Ciclo de Capacitação. Os cursos do bloco Treinamento Desportivo serão divulgados em breve.

27 de outubro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Classificação funcional no paradesporto: regras e especificidades

Palestrantes: Ana Lúcia Gomes e Márcia Benetti

Moderadora: Anne Talitha Silva

30 de outubro (sexta-feira) – 10 horas

Tema: Estratégias para o desenvolvimento do paradesporto universitário

Palestrante: Bethania Gomes

Moderador: Ronaldo Monteiro

3 de novembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégias para o desenvolvimento do futebol de 7 para atletas com paralisia cerebral

Palestrantes: Dovair Castelli e Marcos Ferreira

Moderador: Rodrigo Barbosa de Miranda

6 de novembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégias para o desenvolvimento do paratletismo

Palestrantes: Daniel Sena e Andrea Cavalcante

Moderador: Marcos Antunes

10 de novembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégias para o desenvolvimento do tênis de mesa paralímpico

Palestrantes: Diego Vidal e Elis Regina Moura

Moderador: Bruno Tamaciro

13 de novembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégias para o desenvolvimento do judô paralímpico

Palestrante: Jaime Bragança

Moderador: Anne Talitha Silva