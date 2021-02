Fundesporte e Funec discutem projetos esportivos e realização do Eco Pantanal Extremo 2021

Fundesporte e Funec discutem projetos esportivos - (Foto: Lucas Castro/Fundesporte)

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, recebeu nesta quinta-feira (18) o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Heliney de Miranda Júnior, que assumiu recentemente a pasta.

No encontro, o gestor municipal apresentou programas e atividades esportivas que serão retomadas na cidade neste ano, provavelmente no segundo semestre. Dentre eles, está o Geração Olímpica, de iniciação esportiva; o Corumbá em Movimento, que oferece aulas de ginástica, hidroginástica e academia da saúde; Programa Servidor Saudável e o Sistema Unificado de Futebol Amador. Neste último, o objetivo é resgatar as séries A, B e C do Campeonato da Liga de Esportes de Corumbá (LEC).

“Viemos aqui na Fundesporte firmar parceria para a realização de outros eventos, como circuitos de corrida de rua, mountain bike e stand up paddle (SUP) e fomos muito bem recebidos pelo diretor-presidente Marcelo Miranda”, frisa Heliney Júnior, que ainda afirmou viabilizar o retorno da Bolsa Atleta municipal.

Além disso, foi solicitada a realização de seminários e cursos de qualificação, oferecidos pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundesporte, a profissionais de Educação Física da Cidade Branca.

“É importante destacar o trabalho sério da Funec e do prefeito Marcelo Iunes em relação ao esporte, entendendo como uma política pública essencial, que promove inclusão social e qualidade de vida à população”, pontua o titular da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Eco Pantanal Extremo 2021

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em parceria com a Prefeitura de Corumbá/Funec, o Eco Pantanal Extremo consolida-se, ano após ano, como uma das principais competições de esporte de aventura aliado à natureza em Mato Grosso do Sul.

Na última edição, em novembro de 2019, mais de 1.110 atletas participaram das seis modalidades em disputa: SUP, tiro prático, corrida de trilha, canoagem, MTB e maratona aquática. Durante a visita, o gestor municipal corumbaense manifestou a intenção de contar com o evento no município neste ano.

“Começamos a discutir a realização do Eco, evento de porte estadual e regional, que queremos que vire nacional. Foi uma reunião muito positiva com o Marcelo Miranda, que se mostrou favorável à inclusão desse grande evento no calendário esportivo do Estado”, finaliza Heliney Júnior.