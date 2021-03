Fundesporte divulga relação de inscritos no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

O auxílio é voltado a alunos-atletas, com idade entre 12 e 17 anos, que se destacam em competições estudantis nacionais e internacionais - (Foto: Arquivo/Fundesporte)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulga a relação de candidatos inscritos no processo seletivo para a concessão da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2021-22. A lista completa está disponível na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Estado ( clique aqui para acessar ).

Vale ressaltar que esta ainda não é a relação de aprovados para receber o benefício, apenas a listagem com todos atletas e técnicos que inscreveram no sistema on-line da Fundação até a última sexta-feira (12), prazo final. O período de inscrições foi aberto em 12 de fevereiro, por meio da Portaria Normativa (edital) nº 002/2021.

No total, foram realizadas 684 inscrições. A categoria Estudantil foi a que teve maior número: 286. Nessa modalidade, o Governo do Estado vai contemplar 100 candidatos com bolsa mensal de R$ 500,00. O auxílio é voltado a alunos-atletas, com idade entre 12 e 17 anos, que se destacam em competições estudantis nacionais e internacionais.

Na categoria Nacional, 216 concorrem a 50 bolsas no valor mensal de R$ 950,00. Esta é destinada a atletas que tenham participado de competições em âmbito nacional, reconhecidas pela Fundesporte. Na Nacional Paralímpico, a procura foi de 34 candidatos para 20 vagas, no valor de R$ 950,00. Já na Pódio Complementar Paralímpico (10 bolsas de R$ 1.200,00), 17 pessoas efetuaram inscrição. Mesmo número de inscritos na Máster (10 de R$ 950,00), para atletas acima de 35 anos.

A categoria Pódio Complementar recebeu 16 inscritos, que pleiteiam 10 bolsas de R$ 1.200,00 ao mês. Na Internacional, a procura foi de 14 candidatos a 10 vagas. A modalidade de auxílio vai beneficiar atletas que tenham participado de campeonatos mundiais ou internacionais (convencional ou paralímpico), com parcelas de R$ 1.200,00.

Ao todo, nove desportistas estão concorrendo à bolsa Universitário (15 vagas de R$ 950,00). A categoria Olímpico e Paralímpico não recebeu nenhuma inscrição, já que para concorrer o interessado deveria ter participado dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, de verão ou inverno, no período entre 2019 e 2020. Por conta da pandemia da Covid-19, as Olimpíadas/Paralimpíadas de Tóquio foram canceladas e, possivelmente, serão realizadas neste ano.

Entre os técnicos, 42 deram entrada no sistema de inscrições para concorrer a 15 vagas na categoria Técnico I, que vai destinar R$ 1.000,00 por mês a técnicos de atletas habilitados a pleitear a Bolsa Atleta Estudantil. Já na modalidade II, direcionada a treinadores de atletas pleiteantes nas demais categorias, 33 profissionais se candidataram, também para 15 vagas. O auxílio mensal será de R$ 1.500,00.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, explica que, devido à demanda inferior em algumas categorias, a quantidade será remanejada pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (Cogeb). “O objetivo do remanejamento é que mais atletas possam ser beneficiados nas categorias mais concorridas”.

O Cogeb/Fundesporte já iniciou a análise dos documentos apresentados para selecionar os habilitados a concorrerem às bolsas, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Estadual n. 5.615, de 14 de dezembro de 2020. Após isso, será publicada no Diário Oficial a relação de candidatos deferidos e indeferidos, cabendo interposição de recurso por parte dos pleiteantes no prazo de até cinco dias após a divulgação.

Para o período 2021-22, o Governo do Estado investirá R$ 2,74 milhões, somando-se todas as 12 parcelas (R$ 227.750,00 por mês), valor que representa o dobro de recursos da edição anterior. A quantidade de bolsas ofertadas também foi ampliada em 40% (de 190 para 265 – 235 atletas e 30 técnicos), além do aumento de 80% no número de categorias (de 5 para 11).

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.