Fortaleza tem gol anulado pelo VAR e só empata com o Atlético-GO

O Fortaleza acertou bola na trave, teve gol anulado pelo VAR e viu o goleiro Jean fazer boas defesas. Por tudo isso, a vitória não veio. Mesmo na Arena Castelão, o time cearense empatou sem gols com o Atlético-GO, neste domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém os dois times próximos da tabela de classificação. Invicto há cinco partidas, o Fortaleza tem 17 pontos, enquanto Atlético-GO vem logo atrás, com 15, mas não sabe o que é ganhar há quatro partidas.

A partida começou movimentada, com os times apostando na velocidade. Faltava, porém, finalizações em direção ao gol. Deivid chutou pela linha de fundo. A resposta do Atlético-GO veio com Hyuri, mas o desvio foi para fora.

Aos 24 minutos, Gustavo Ferrareis cruzou e Chico por muito pouco não completou para o gol. O Atlético-GO tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar lances de perigo. E quase o Fortaleza surpreendeu em uma das suas poucas chegadas.

Juninho cobrou falta e Deivid, dentro da pequena área, cabeceou por cima. Antes do intervalo, o Fortaleza criou mais uma boa oportunidade. Deivid recebeu de Yuri César e bateu rasteiro para defesa de Jean.

No começo da etapa final, Romarinho dominou no peito e chutou rasteiro. A bola explodiu na trave de Jean. Logo depois, Juninho finalizou para fora. O Fortaleza voltou do intervalo em cima do Atlético-GO.

Aos 17 minutos, Deivid recebeu longo lançamento, invadiu a área e bateu para grande defesa de Jean. Na cobrança de escanteio, Paulão aproveitou bate e rebate para marcar. Mas o gol do Fortaleza foi anulado pelo VAR, que viu a bola bater no braço de Carlinhos.

Já nos minutos finais, o Atlético-GO reclamou de um pênalti não marcado em Everton Felipe. Na sequência, Gabriel Dias recebeu cruzamento rasteiro e chutou fraco. Aos 48, Matheuzinho dominou dentro da área e bateu rente à trave na última chance.

Os times voltam a campo na quarta-feira, pela 14.ª rodada. O Fortaleza recebe o líder Atlético-MG, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, e o Atlético-GO enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO-GO

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe (Gabriel Dias), Marlon (Ronald), Romarinho (Fragapane) e Yuri César (Osvaldo); Deivid (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO - Jean; João Victor (Dudu), Éder, Oliveira e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico (Matheuzinho); Janderson (Zé Roberto), Gustavo Ferrareis (Natanael) e Hyuri (Everton Felipe). Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR)

CARTÕES AMARELOS - Tinga, Felipe, Yuri César, Quintero e Juninho (Fortaleza); Oliveira, João Victor, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

RENDA E PÚBLICO Portões fechados

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).