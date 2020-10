Flamengo vence o Junior Barranquilla e garante o primeiro lugar do Grupo A

Já classificado e poupando alguns titulares, o Flamengo fechou a fase de grupos da Copa Libertadores com vitória por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Maracanã, na noite desta quarta-feira, e garantiu a liderança da sua chave.

O resultado levou o time carioca aos 15 pontos, com três a mais do que o Independiente del Valle, que bateu o Barcelona, do Equador, por 2 a 0 e passou em segundo. Mesmo com a derrota, o time colombiano ficou na terceira posição e entrará na segunda fase da Sul-Americana.

A campanha do Flamengo é a terceira melhor de toda a competição, o que garante vantagem nas próximas fases. Apenas Palmeiras (16 pontos no Grupo B) e Santos (16 pontos no Grupo G) tiveram mais pontos na fase de grupos. O sorteio das oitavas de finais vai acontecer na próxima sexta-feira.

Mesmo sem alguns nomes como Éverton Ribeiro, Pedro e Gerson, o Flamengo resolveu o jogo rapidamente e já abriu o placar logo aos dez minutos. Vitinho cobrou escanteio, Léo Pereira desviou e Thuler apareceu para completar para as redes numa tabelinha de zagueiros. Depois, Lincoln ampliou para o time brasileiro. Aos 39 minutos, Bruno Henrique fez a jogada pela direita, tocou para trás e o jovem atacante pegou a sobra batendo colocado.

Na segunda etapa, o Flamengo diminuiu o ritmo e viu o visitante descontar aos 23 minutos com Téo Gutiérrez, que aproveitou contra-ataque puxado por Fuentes e bateu na saída do goleiro César. Não demorou, no entanto, para o Flamengo voltar a marcar. Aos 29 minutos, Lázaro cobrou escanteio e Bruno Henrique subiu mais que a marcação para marcar de cabeça, assegurando o triunfo da equipe carioca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 JUNIOR BARRANQUILLA

FLAMENGO - César; Matheuzinho, Thuler (Gabriel Noga), Léo Pereira e Renê; Willian Arão (Gomes), Diego e Vitinho (Lázaro); Michael, Lincoln (Ramon) e Bruno Henrique. Técnico: Domènec Torrent.

JUNIOR BARRANQUILLA - Viera; Piedrahita (James Sánchez), Rosero, Ditta e Fuentes; Didier Moreno (Vásquez), Pico, Luis González (Viáfara); Cetré, Borja (Valencia) e Téo Gutiérrez. Técnico: Luis Perea.

GOLS - Thuler, aos 10, e Lincoln, aos 39 minutos do primeiro tempo; Téo Gutiérrez, aos 23, e Bruno Henrique, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Patricio Lostau (ARG).

CARTÃO AMARELO - Cetré (Junior Barranquilla).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).