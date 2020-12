Firmino e Salah brilham, Liverpool faz 7 a 0 e massacra Crystal Palace no Inglês

Firmino e Salah, do Liverpool - (Foto: Reuters/Estadão)

O Liverpool se manteve na liderança do Campeonato Inglês em grande estilo. Com grande atuação de Firmino e Salah, o atual campeão, depois de derrotar o Tottenham, atropelou o Crystal Palace fora de casa e venceu por 7 a 0 em duelo deste sábado, pela 14ª rodada. Foi a maior goleada da competição até aqui.

O atropelo em Londres deixa o Liverpool com 31 pontos, seis a mais que o Tottenham, que ainda joga na rodada. O time do técnico Jürgen Klopp tem uma vantagem confortável na ponta para buscar o bicampeonato e alcançou o maior saldo de gols da Premier League: 17. O ataque, que já era o mais positivo do torneio, agora soma 19 gols. O Crystal Palace é o 12º colocado, com 18 pontos.

O Liverpool não perde desde a goleada de 7 a 2 sofrida pelo Aston Villa, no início de outubro. Da única derrota no campeonato até aqui, a equipe cresceu, se consolidou novamente como candidata ao título e se encontrou na temporada com retornos importantes de jogadores que estavam machucados e a melhora de desempenho de outros atletas que vinham oscilando.

Um deles é Firmino. O brasileiro brilhou neste sábado e comandou, ao lado de Salah, o massacre diante do Crystal Palace. Os dois marcaram dois gols e deram uma assistência cada no passeio em Londres. Minamino, Mané e Henderson também balançaram as redes no Selhurst Park.

O japonês Minamino abriu o placar aos dois minutos. Depois, o Liverpool passou a ser pressionado, mas o Crystal Palace pecou na eficiência nas vezes em que chegou ao ataque, algo que sobrou para os visitantes, que ampliaram com Mané após passe de Firmino. Ainda antes do intervalo, o brasileiro deixou o seu após boa trama e cruzamento de Robertson.

Na etapa final, o que era uma vitória fácil se transformou em massacre, de modo que só a equipe comandada por Klopp jogou. Henderson fez o quarto em lindo arremate após passe de Alexander-Arnold. Salah saiu do banco, entrou na vaga de Mané e participou dos outros três gols. O egípcio deu a assistência para Firmino fazer o seu segundo, desta vez de cavadinha, anotou o sexto de cabeça após escanteio e o sétimo, fechando a conta numa bela finalização no ângulo.

Com os dois gols marcados na atuação de gala em poucos minutos em campo, Salah chegou a 13 no Campeonato Inglês e ultrapassou Son, do Tottenham, e Calvert-Lewin, do Everton, para assumir a artilharia do Campeonato Inglês. Firmino tem cinco gols marcados.