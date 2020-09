Figueirense e Guarani empatam e seguem perto da zona do rebaixamento da Série B

Figueirense e Guarani empatam com 2 a 2 - ( Foto: Estadão )

O Guarani chegou a abrir dois gols de vantagem, mas deixou a vitória escapar e ficou no empate por 2 a 2 com o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado não é bom para nenhum dos dois times, que seguem próximos da zona do rebaixamento. O Figueirense, que marcou os primeiros gols em casa na competição, é o 14º colocado, com dez pontos.

O Guarani está logo abaixo, em 15º, com um ponto a menos. O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Botafogo-SP, que soma oito pontos.

O Guarani começou com tudo e já marcou um gol no primeiro minuto, antes mesmo que o Figueirense pudesse ter a bola pela primeira vez. Bruno Sávio cruzou e o atacante Rafael Costa se esticou para completar de carrinho para as redes.

Melhor no jogo, o time paulista ainda ampliou na primeira etapa com o lateral-esquerdo Bidu, aos 24 minutos. Ele tabelou com Rafael Costa, que deu belo toque de calcanhar, e bateu com violência para estufar as redes do goleiro Rodolfo Castro.

O Figueirense descontou no último lance antes do intervalo, aos 49 minutos. Sanchez cruzou da esquerda e Diego Gonçalves completou de cabeça.

Na segunda etapa, o time da casa buscou o empate. Aos onze minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Victor Oliveira, que bateu forte e deixou tudo igual.

Após o empate, o Figueirense se mostrou mais satisfeito com o resultado e se segurou, impedindo que o Guarani voltasse a ficar em vantagem. No entanto, o resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que seguem próximos da zona do rebaixamento.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 12ª rodada da Série B. O Guarani recebe o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Figueirense joga um clássico contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 2 GUARANI

FIGUEIRENSE - Rodolfo Castro; Lucas Carvalho, Pereira, Victor Oliveira (Paulo Ricardo) e Sanchez (Everton); Geovane (Brunetti), Patrick (Elyeser) e Dudu (Arouca); Keké, Everton Santos e Diego Gonçalves. Técnico: Elano.

GUARANI - Jefferson Paulino (Rafael Pin); Cristovam, Wálber, Didi e Bidu; Marcelo, Eduardo Person e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Bruno Sávio (Renanzinho), Rafael Costa (Alemão) e Waguininho. Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Rafael Costa, a 1, Bidu, aos 24, e Diego Gonçalves, aos 49 minutos do primeiro tempo. Victor Oliveira, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Everton Santos (Figueirense); Cristovam e Murilo Rangel (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).