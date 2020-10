Fifa anuncia sorteio das Eliminatórias Europeias da Copa de 2022 em 7 de dezembro

O sorteio das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar vai ser realizado em 7 de dezembro, em uma cerimônia sem representantes das federações por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pela Fifa.

As 55 seleções serão divididas em cinco grupos com seis equipes cada e outras cinco chaves com cinco times cada. Todos vão se enfrentar em sistema de jogos ida e volta entre os meses de março e novembro de 2021. Os dez primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial.

Os dez segundos colocados vão disputar uma repescagem, juntamente com os melhores colocados da Liga das Nações 2020/2021, que não se classificaram direto para a Copa do Mundo e nem ficaram em segundo lugar em seus grupos.

As 12 seleções que disputarão a repescagem serão divididas em eliminatórias diretas em março de 2022, que apontarão os classificados para a Copa do Catar.