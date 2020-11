Festival on-line de dança da melhor idade fecha 1ª fase com mais de 163 mil votos - ( Foto: Governo do Estado MS )

Os vídeos da primeira fase do Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul – Dança de Salão 2020, receberam ao todo 163.644 votos, durante cinco de dias votação popular. A competição virtual, organizada pela Gerência Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), teve participação de casais de 20 municípios na etapa inicial classificatória, realizada de 16 a 20 de novembro.

Para a escolha dos melhores vídeos, foi utilizada enquete popular, com link disponibilizado nas redes sociais da Fundesporte com prazo de 24 horas. As apresentações da primeira fase foram no gênero forró, com as músicas Xote da Alegria e Xote dos Milagres, ambas do grupo Falamansa, que as disponibilizou cordialmente, de forma gratuita, à organização.

Classificaram-se à semifinal 12 duplas, sendo as duas melhores colocadas (com maior número de votos) dos cinco grupos, além de duas escolhidas na repescagem, após avaliação do júri técnico, formado por especialistas em dança de salão do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) da Secretaria de Estado de Educação (SED), articulado à Fundesporte. Os resultados foram apresentados nesta segunda-feira (23), durante live feita pela Gedel/Fundesporte no YouTube.

Confira abaixo o número e o percentual de votos de cada município, divididos por grupos, e os classificados por melhor colocação e por meio da repescagem.

Grupo A: Alcinópolis, Inocência, Ivinhema e Selvíria - 9.751 votos (16/11)

1º Alcinópolis: 5.610 (58,9%) – Classificado à semifinal

2º Inocência: 1.689 (17,7%) – Classificado à semifinal

3º Ivinhema: 1.612 (16,9%) – Classificado à semifinal (repescagem)

4º Selvíria: 607 (6,4%)

Grupo B: Caarapó, Itaporã, Maracaju e Paranaíba - 34.161 votos (17/11)

1º Itaporã: 11.913 (34,9%) – Classificado à semifinal

2º Caarapó: 10.075 (29,5%) – Classificado à semifinal

3º Maracaju: 9.005 (26,3%) – Classificado à semifinal (repescagem)

4º Paranaíba: 3.168 (9,3%)

Grupo C: Bataguassu, Camapuã, Nova Andradina e Novo Horizonte do Sul - 14.416 votos (18/11)

1º Nova Andradina: 5.696 (39,5%) – Classificado à semifinal

2º Novo Horizonte do Sul: 4.066 (28,2%) – Classificado à semifinal

3º Bataguassu: 3.187 (22,1%)

4º Camapuã: 1.467 (10,2%)

Grupo D: Amambai, Anastácio, Glória de Dourados e Sidrolândia - 30.519 votos (19/11)

1º Glória de Dourados: 12.145 (39,8%) – Classificado à semifinal

2º Sidrolândia: 7.778 (25,5%) – Classificado à semifinal

3º Amambai: 5.434 (17,8%)

4º Anastácio: 5.160 (16,9%)

Grupo E: Dourados, Jaraguari, Três Lagoas e Vicentina - 74.797 votos (20/11)

1º Dourados: 58.211 (77,8%) – Classificado à semifinal

2º Vicentina: 12.001 (16%) – Classificado à semifinal

3º Três Lagoas: 3.772 (5%)

4º Jaraguari: 811 (1,1%)

Os vídeos alcançaram mais de 17 mil visualizações no YouTube durante os cinco dias de votação. As apresentações da semifinal acontecerão nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), às 15 horas, ao vivo no canal oficial da Fundesporte no YouTube (youtube.com/FundesporteMSOficial).

Nesta fase, cada casal será avaliado por cinco membros do júri técnico (organização), além da atribuição de nota popular, com link disponibilizado apenas durante a transmissão ao vivo. As 12 cidades classificadas foram divididas em dois grupos iguais. O gênero musical será a valsa, com as músicas Valsa do Imperador, para o grupo 1 e Valsa Danúbio Azul, para o grupo 2. As apresentações terão duração de três minutos.

Conforme o regulamento, a nota do júri popular será a média das notas realizada por meio de enquete, disponibilizada no chat da apresentação no YouTube. A média das seis notas (cinco notas do júri técnico + uma nota do júri popular) atribuídas em cada apresentação formará a nota final de cada casal. Os três casais que obtiverem as maiores notas em cada grupo serão classificados à final.

Veja abaixo a composição dos grupos e a ordem de apresentação de cada município:

Grupo 1

Música: Valsa do Imperador

Data: 25 de novembro (quarta-feira)

1ª apresentação: Alcinópolis (1º A)

2ª: Caarapó (2º B)

3ª: Dourados (1º E)

4ª: Glória de Dourados (1º D)

5ª: Ivinhema (2º Rep)

6ª: Novo Horizonte do Sul (2º C)

Grupo 2

Música: Valsa Danúbio Azul

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

1ª apresentação: Maracaju (1º Rep)

2ª: Inocência (2º A)

3ª: Vicentina (2º E)

4ª: Sidrolândia (2º D)

5ª: Itaporã (1º B)

6ª: Nova Andradina (1º C)